Marta Flich repite a Íñigo Errejón la polémica pregunta del sofá que lanzó a Pablo Iglesias 23/10/2019

"Por lo que sea no suele sentar bien", ha dicho la presentadora en alusión al líder de Podemos

Marta Flich se la ha jugado otra vez. La presentadora de Todo es mentira ha repetido con Íñigo Errejón la polémica pregunta que realizó a Pablo Iglesias en referencia a las negociaciones del gobierno en coalición con el PSOE: "¿Durmió esa noche en el sofá?"

El líder de Unidas Podemos reconoció que la cuestión no fue de su agrado: "No estuvo bien del todo, pero todos nos equivocamos (yo el primero)", escribió, a lo que recibió la respuesta de Flich: "No era mi intención la ofensa".

Pues bien, este martes la historia se ha repetido aunque, en esta ocasión, en un contexto más relajado y en tono de humor: "Tengo la costumbre hacer una pregunta sobre un sofá que, por lo que sea, no suele sentar bien y yo se la quiero lanzar a usted también", ha empezado diciendo Marta en clara alusión al enfado de Pablo Iglesias.

"¿Usted ha hecho alguna cagada, dicho mal y pronto, y ha tenido que dormir en el sofá?", ha formulado la presentadora generando la risa de Errejón, que en este caso sí ha contestado sin problemas: "Sí, pero es sofá cama e igual no cuenta". [VÍDEO]

Eso está zanjado. Pasado pisado y creo que ha quedado aclaradísimo ¿Fui trending topic? Pues sí. Fue una entrevista y las entrevistas siempre son polémicas. Las diferencias de opiniones siempre son polémicas", declaró Marta Flich sobre el tema en una entrevista a ECOTEUVE.ES.