Mila Ximénez estalla contra Jorge Javier tras la última gala de 'GH VIP': "¡Que se busque otro bufón!" Ecoteuve.es 23/10/2019 - 17:26

La tertuliana se enfadó en la casa por las bromas del presentador del reality

Mila Ximénez protagonizó este martes un divertido berrinche en el tramo final de la última emisión del Límite 48 Horas de GH VIP 7. La sevillana pidió a sus compañeros que fueran menos combativos y tuvieran más momentos de diversión y el presentador invitó a los concursantes a hacer una improvisada sesión de risoterapia para ir entrando en materia.

"¡A tomar por culo la gala!", soltó Mila mientras se levantaba del sofá y abandonaba el salón entre las carcajadas de Jorge Javier. El catalán pidió al Maestro Joao que la trajera de vuelta y en su regreso, este la recibió con nuevos vaciles que terminaron de hartarla. "Mila, ¿Es cierto que cuando seas expulsada quieres venir disfrazada de gallina al plató?", bromeó el conductor del reality ante un nuevo enfado de la andaluza.

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha desvelado lo que ocurrió en la casa cuando acabó la gala. El presentador recibió un mensaje de la directora de Gran Hermano en el que reproducía las duras palabras que dijo Mila sobre él a sus compañeros: "Mila está picada con Jorge Javier. Se ha metido con la falta de sensibilidad de Jorge y el programa. Ha llorado. Está decepcionada con Jorge y se ve una vieja. Ha dicho: 'que se busque otro bufón", leyó el presentador en su móvil.

"Lo injusto es que Mila sea consciente de que Jorge le haya estado echando un cable. Para que se riera, entrara al trapo, que sea divertida... Le ha tocado a Jorge como le ha tocado al otro grupo. Se ha inventado una realidad que no existe", lamentó María Patiño. "Me decepciona porque tiene el culo pelao de hacer televisión, sabe lo que está pasando... Que no diga eso", añadió Jorge Javier mientras Kiko trataba de defender a su amiga.

"Lo que ellos no entienden, que lo he contado 800.000 veces, que el presentador les lanza anzuelos... Y al que picas, le das la oportunidad de brillar... El presentador pica piedra hasta encontrar un punto del que tirar. No me gusta que Mila no lo esté viendo", se quejó el presentador.