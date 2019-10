Alba Carrillo y el capítulo más duro de su depresión: "Feliciano va a ser mi enemigo hasta que me muera" Ecoteuve.es 23/10/2019 - 11:52 0 Comentarios

La modelo se enfrentó a 'la curva de la vida' en la última gala de 'GH VIP'

Alba Carillo ha acaparado toda la atención de GH VIP, paradójicamente, por la gran decepción que se han llevado los seguidores del programa con su paso por la casa. La modelo se encuentra al borde de la expulsión y se enfrentará este jueves a El Cejas en el duelo final después de que Pol Badía haya sido salvado durante el último Límite 48 Horas.

Antes de que Jorge Javier pronunciara el nombre del luchador, la dirección del reality quiso que Alba Carillo se enfrentara a la habitual curva de la vida, prueba en la que los concursantes desvelan los mejores y peores momentos de su vida. Así pues, la modelo hizo un repaso a su trayectoria profesional y personal haciendo hincapié en sus fallidas relaciones amorosas con Fonsi Nieto y Feliciano López.

La madrileña confesó que Supermodelo le cambió la vida en todos los sentidos. Gracias al reality de Cuatro saltó a la fama en televisión y también gracias al programa conoció a Fonsi Nieto: "En 2010, mientras que yo desfilaba en Cibeles y ganaba mucho más dinero que ahora, conozco a Fonsi. Digo esto porque parece que me han recogido. Le conozco en Cibeles durante una cena, no fue un flechazo, fue un tío muy seco", empezó diciendo.

"Nos vimos al día siguiente en una fiesta, él me saludó y pidió mi teléfono... Él me abrió las puertas a mi vida adulta, es un tipo muy divertido, como amigo es muy guay, pero como pareja no... Guardo el mejor recuerdo de él que es mi hijo, pero creo que no está siendo justo conmigo", aseguró en referencia a las acciones legales que ha emprendido contra ella por la custodia del menor.

Tal y como relató, al expiloto no le parece bien que ella esté participando en GH VIP: "Conmigo no se está portando bien, este concurso no le gusta, le gustan estas cosas para él, si va a algo de TVE o a alguna revista, pero yo no. Da igual que me esté ahogando con las demandas", dijo haciendo hincapié en sus problemas económicos. "Yo estoy aquí porque necesito dinero, este trabajo no está bien visto y se me echa en cara. Al padre de mi hijo no le parece suficientemente digno...", explicó desvelando el "desgaste" monetario que ha sufrido por los juicios que la están ahogando.

"Feliciano va a ser mi enemigo hasta que me muera"

Tras asegurar que su hijo Lucas fue "fruto del amor" y reconocer que su ruptura con Fonsi Nieto "fue una liberación para ambos", Alba Carrillo habló de su tormentosa relación con Feliciano López. La concursante declaró que el tenista llegó para salvarla y aunque "fue encantador" en sus comienzos, terminó convirtiéndose en su peor pesadilla.

"El recuerdo más duro fue cuando tuve depresión, cuando la cabeza no te responde es horroroso, sufrí muchísimo... Me da mucho miedo volver a recaer, dejó de tener sentido nada y un día me ingresaron", recordó la joven antes de señalar que este hecho supuso su punto y final con el deportista.

"Mi marido no me cogía el teléfono, no sabía nada de él, me decían que estaba con otras mujeres... Él no sabía que yo estuve ingresada, me enchufaron a pastillas y descansé tres o cuatro días. Mi hijo no se había separado de mí y cuando lo tuvo que hacer le dije a mi madre: 'Feli va a ser mi enemigo hasta que me muera", dijo con dureza Carrillo, que confesó estar ahora "muy feliz" en su incipiente romance con el presentador Santi Burgoa. Además, explicó que actualmente estudia Crimonología, porque su objetivo es dejar definitivamente la televisión.