Enganchón entre Ana Pastor y Pablo Iglesias por Sánchez: "Le preguntaré lo que yo considere, no lo que usted me sugiera"

"¿Le harías esa misma pregunta a él?", reprochó el líder de Podemos a la presentadora

Pablo Iglesias acudió este martes a El Objetivo -un notable 8,5% de audiencia- para responder a las preguntas de Ana Pastor y también a las cuestiones que le planteó el público que asistió al plató. El líder de Podemos protagonizó un rifirrafe con la presentadora cuando ésta le preguntó por el veto que Sánchez le había puesto en la investidura fallida de julio.

"¿El veto a su persona ha caducado? ¿Usted lideraría la presencia de Podemos [en un posible Gobierno]?", preguntó la periodista de La Sexta. "Eso fue algo excepción que no volverá a ocurrir", respondió tajante Iglesias.



"Hay una cosa que no entiendo", siguió después el candidato de Podemos. "¿Harías esa pregunta a Pedro Sánchez, de si él asumiría de que le vetaran como presidente?", cuestionó Iglesias. "¿Tiene usted la duda de que yo le haría alguna pregunta en ese programa?", contestó, mur rápida, Pastor.



"Esa pregunta en concreto", siguió el político. "No la que usted me sugiere; la que yo considere", apuntó la presentadora. "Es que no se lo preguntan a nadie de ningún partido", reprochó Iglesias. "Es que nadie ha vivido la situación que ha vivido usted", recordó la conductora de El Objetivo.



En medio de este rifirrafe Pablo Iglesias comentó con tono irónico que Pedro Sánchez no hubiera acudido nunca a El Objetivo. Ana Pastor le recordó que sí lo había hecho, hace un año, pero La Moncloa. "¡Ah! No desde aquí".