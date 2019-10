Juego sexual de 'First Dates': una chica entrega a su cita el mando del vibrador que lleva puesto durante la cena Ecoteuve.es 23/10/2019 - 10:59 1 Comentario

Si creíamos que lo habíamos visto todo en First Dates, estábamos muy equivocados. Este martes, se produjo un hecho inédito en el restaurante del amor de Carlos Sobera en Cuatro. Una de las comensales de la noche sorprendió a su cita entregándole el mando del vibrador que llevaba puesto durante la misma.

"Mi religión en Tinder, no rezo, yo abro la aplicación porque me ofrece un mundo muy grande de personas de diferentes culturas, sexualidades una opción muy bonita y muy variada", reconoció Esther, que acudió al programa junto a su amigo Jair para tener una cita cada uno. Y mientras que ella triunfó en el dating, él no tuvo tanta suerte.

Esther se encontró en el local con Carlos, un chapista catalán con novia en busca de una tercera persona: "Soy un chico poliamoroso, llevo cuatro años con mi pareja y he venido al programa a buscar más tipos de relaciones", confesó el joven, que entró por los ojos de su pareja desde el primer momento.

En un momento dado, Esther se fue al baño para comentar con Jair cómo le iba. La chica aseguró que le encantaba Carlos y sorprendió a todos al desvelar el reto que le iba a proponer a su acompañante: "Estamos hablando de juguetes sexuales y me voy a poner mi vibrador porque hemos hablado de sexo, me he excitado y me ha hecho tilín", afirmó.

Y aunque en un primer momento, Esther le dio a Jair el mando del aparato para que lo controlara desde su mesa, este se terminó levantando para entregárselo a Carlos y que fuera este quien tuviera el poder de la excitación de su cita.

Tras una velada de lo más divertida, ambos se mostraron dispuestos a seguir conociéndose lejos del programa: "La tendría con él y con Cecilia, su pareja, porque me ha transmitido muy buen rollo y es lo que busco en una persona", empezó diciendo ella, que se mostró encantada con "la idea de que haya una tercera persona y de conocer algo que no conozco, porque tres personas se lo pasan mejor que dos". "Yo también volvería a quedar con ella porque me ha caído muy bien, me ha gustado su manera de ser y de ver las cosas", concluyó Carlos.