Jorge Javier Vázquez, "triste y apagado": "A lo mejor tengo que volver a operarme" 23/10/2019

El presentador se quedó totalmente hundido un día antes de estrenar 'GH VIP 7'

Jorge Javier Vázquez ha contado cómo se siente después de saber que podría volver a pasar por quirófano. Hace unos días, el presentador tuvo aclarar una información en la que se informaba sobre esta nueva operación tras un revés en el proceso de recuperación por el ictus que sufrió en el mes de marzo.

El catalán empezó diciendo que aún no quería comunicar nada porque estaba esperando a tener "alguna certeza". Según ha desvelado, el pasado 10 de septiembre se sometió a una prueba rutinaria que no dio los resultados que se preveían: "De los dos stent que tengo, hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%", aseguró.

Este miércoles, Jorge ha hablado en su blog de Lecturas sobre su reacción después de que el doctor le comunicara la noticia. La prueba se hizo el 10 de septiembre. "Disfruté con la sedación, incluso avisé al anestesista para que me dijera cuándo iba a darme el chite. Quería gozar al máximo esa sensación", dice.

Jorge Javier: "Me costó asimilar de que a lo mejor tengo que volver a operarme"

"Cuando el médico apareció en la habitación y me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima", reconoce apuntando que sucedió un día antes del estreno de GH VIP 7. "Me quedé sin palabras. Triste. Apagado. Sin ganas".

Jorge cuenta que no se sintió mal por volverse a operar "sino por todo el proceso que podía volver a acarrear". "Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme", dice señalando que esa prueba la tenía este martes, pero que se ha aplazado porque "se ha roto una pieza de la máquina". "Desde el momento en el que admites que no manejas enteramente tu vida, aprendes a vivir de otra manera".