Leticia Dolera confiesa a Broncano su práctica sexual más arriesgada: "No lo hagáis... ¡Cómo quema!" Ecoteuve.es 23/10/2019 - 10:25 0 Comentarios

La cineasta respondió a las preguntas del sexo y el dinero de 'La Resistencia'

David Broncano recibió este martes la visita de Leticia Dolera. La actriz y directora acudió a La Resistencia para promocionar Vida Perfecta, su nueva serie en Movistar+. Al final de la entrevista, el presentador ofreció a su invitada poder disfrutar del La Resistencia Full Experience Premium Pack, que incluye ver la misteriosa caja, chupar una pila, medirse la grasa corporal, la temperatura y responder a las míticas preguntas del dinero y el sexo.

La catalana se mojó a medias en la cuestión económica, que pudo esquivar asegurando que "la renta me sale a pagar". Y aunque al cómico no le pareció bien que no diera la cifra exacta, terminó aceptando su respuesta: "Quiero que digas lo de verdad, pero lo has jugado bien. Te lo valoro", aseguró Broncano.

Lea también: Leticia Dolera habla tras el despido de Aina Clotet: "Se ha usado esto para desacreditar el feminismo"

Dolera se explayó un poco más en el tema sexual: "Masturbación a tope, mínimo una vez al día. Succionador...", reconoció la cineasta, que desveló que esta herramienta te permite "correrte en cinco o diez segundos". "¡Como una Dyson!", exclamó el humorista haciendo alusión a la conocida marca de aspiradores.

La entrevistada matizó que no era exactamente así y Broncano preguntó si era como una sanguijuela: "¿Nunca se te ha puesto una en el coño?", bromeó. "No, pero una vez me tiré alcohol", confesó Leticia dejando atónito al presentador. "¿Que te echaste alcohol en el coño? ¿Para qué?", preguntó.

"Fue como para hacerme la valiente... ¡cómo quema! No lo hagáis. Había una botella por ahí y pensé 'qué erótico esto'... Mal", aseguró la actriz entre risas. "Me lo tiré por encima, pensé que molaba y no. Eso quema y fue como: 'Dale ya porque me abraso", afirmó Dolera antes de quitarse el termómetro y comprobar que tenía fiebre. "Es un buen resumen de la entrevista", añadió Broncano antes de despedir a su invitada.

*Puede ver el momento a partir del minuto 16.10 del siguiente vídeo.