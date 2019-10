El mensaje de María Teresa Campos a Toñi Moreno tras la noticia sobre su muerte: "¿Cómo está mi viuda?" Ecoteuve.es 22/10/2019 - 19:56 0 Comentarios

La presentadora remema en Canal Sur el duro momento que vivió en 'Mujeres y hombres'

Toñi Moreno protagonizó hace unos días uno de los momentos televisivos del año. La presentadora comenzó Mujeres y hombres llorando al creerse una noticia que inducía a error sobre la muerte de María Teresa Campos.

Nagore tuve que ponerse al frente del programa durante unos minutos mientras Toñi intentaba aclarar lo sucedido, hasta que, finalmente, comprobó que su compañera de profesión estaba bien.

Santiago Segura rememoró con su habitual sentido del humor la anécdota en su visita a Un año de tu vida, de Canal Sur: "María Teresa Campos vive". "No sabes lo que fue", se lamentó apurada Toñi que bromeó después: "El otro día me dijeron que, cada vez que matas a alguien, le estás dando 50 años más de vida".

La presentador comentó también lo que le dice María Teresa desde entonces: "Ella está muy contenta conmigo, ahora me llama y me dice '¿cómo está mi viuda?". Parece que el tremendo susto ha reforzado la relación entre ambas: "Yo le dije que 'no sabía que te quería tanto".