Ylenia y Kiko Matamoros protagonizan una brutal y bochornosa pelea en directo: "¡Personaje de ficción, montajista!" Ecoteuve.es 22/10/2019 - 19:08 0 Comentarios

Paz Padilla ha tenido que intervenir para mediar en un momento de muchísima tensión

Ylenia y Kiko Matamoros han protagonizado una de las broncas más fuertes que se recuerdan en Sálvame. Los colaboradores casi llegan a las manos e, incluso, tanto Paz Padilla como David Valldeperas han tenido que intervenir para evitar que esto sucediera.

Todo ha comenzado porque la de Benidorm ha acudido al programa para enfrentarse cara a cara a Rafa Mora porque, entre otras cosas, él la acusa de "robar cosas a su novia". Sin embargo, Ylenia se ha sentido "acorralada" al llegar al plató por estar "el defensor máximo", refiriéndose a Kiko Matamoros.

Brutal pelea entre Ylenia y Kiko Matamoros en 'Sálvame'

El colaborador ha empezado a defender a Rafa Mora, que estaba en una sala VIP: "¡Esto es una guarrería incedecente. Tienes el discurso más machista y más repugnante que hay en un plató!", ha repetido en numerosas ocasiones Matamoros a lo que Ylenia ha espetado: "¡Personaje de ficción! ¡Montajista! ¡Vendefamilias!".

Ambos han continuado lanzándose reproches hasta que Kiko ha decidido irse del estudio: "¡Adiós, espécimen! ¡Maleducada!". Instantes después, Matamoros ha regresado ante la mofa de Ylenia cantando la canción de Vuelve a casa por Navidad.

Kiko Matamoros: "¿Sabes lo que eres? Una marioneta, una caricatura de ti misma, eres un desastre, eres un fracaso".

Ylenia: "Fracaso tú, que te vas por la puerta de atrás. ¡Ay, no puedo más! Pero luego vuelves porque necesitas pasta".

La tensión se ha disparado cuando ella le ha reprochado que no se pusiera "tan machito delante mía". ¡Tú a mí no me amedrentas!", ha gritado pegando un manotazo a Matamoros: "¿Esto se va a permitir?". Ha sido entonces cuando Paz Padilla ha decidido cortar: "La cosa está complicada pero nosotros lo vamos a gestionar muy bien. Las cosas del directo...".