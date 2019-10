Risto Mejide 'reaparece' para mojarse sobre el conflicto con Cataluña: "Se está librando una guerra" Ecoteuve.es 22/10/2019 - 18:43 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira' continúa con su baja por paternidad

Risto Mejide ha 'reaparecido' este martes en Todo es mentira. El presentador, que continúa disfrutando de su baja por paternidad, ha decidido mojarse sobre la complicada situación que se ha vivido en Cataluña durante los últimos días tras la sentencia del procés. Para ello, ha enviado un mensaje de audio a su compañera Marta Flich, que lo ha compartido con los espectadores.

"Aquí parece que las cosas no están para nada y menos para un programa de humor. Hay gente que tiene miedo a llamarlo así pero yo soy de los partidarios de que hay que decir las cosas con todas sus letras. Aquí se está librando una guerra y no es la guerra que les gustaría a algunos con tanques, trincheras, disparos y todo eso. Es una guerra mas difícil de calibrar, de entender y por lo tanto de explicar", comenzó diciendo el catalán.

Lea también: Marta Flich: Me explota el cerebro cuando veo a un cómico en el juzgado

"Hay que ser de aquí para estar cerca y vivirla en toda su complejidad. Aquí los bandos son múltiples y variados. Y aunque parezca que están todos los que están, hace algo así como dos años que no están todos los que son. Decía que no es una guerra de las de pegarse tiros, porque es una guerra por la verdad", seguía argumentando.

La teoría de Risto Mejide sobre la verdad

"La verdad no está en un solo vídeo o en un solo tuit, ni siquiera en esto que estoy diciendo. Hoy está troceada, disuelta en mil rumores. En cientos de medios, cientos de móviles. La verdad no es lo que hemos dicho desde nuestro programa, porque para empezar le falta todo aquello que nos ha faltado por decir. Aquí si editas un vídeo ya lo estás manipulando, ya estás obviando una parte que seguramente era importante para alguien. Lo que dejas fuera también es la verdad. Y a veces la verdad nos ha superado. Esa es la verdad", reconocía el presentador.

"La verdad no es la información que te llega primera. Esa es la más rápida. Pero no la más cierta. Y cuando eso ocurre, si tienes la suerte de darte cuenta, lo más honesto es rectificar. Muy pocos rectifican. La verdad no es que la violencia campe a sus anchas por Cataluña. Es cierto, hay policías heridos graves y gente que ha perdido hasta un ojo, palizas que no tienen ninguna jamás explicación, gente que acaba en el hospital. Todo eso se ha contado como si fuese toda la verdad, pero no lo es", seguía defendiendo.

"La voz de la gente ha sido secuestrada por violentos"

Para Risto, toda la situación de Cataluña va más allá de los violentos que han protagonizado las últimas preocupantes imágenes. Por ello el presentador también hablaba de la mayoría silenciosa:

Risto ha concluido su speech recordando que hay mucha gente "de paz" que también está a favor de la independencia y a la que nadie ha hecho caso: "Es la inmensa mayoría. Gente cuya voz ha sido secuestrada por un puñado de violentos. Me da igual el color de sus banderas. Si eran infiltrados o su intención, porque la verdad también es la cantidad de gente a la que no hemos visto. Catalanes y gente que lo siguen todo atónitos por televisión. Gente que piensa y siente que todo esto tiene que finalizar y tenemos que seguir en paz", defendió.

"Me parece increíble tener que decir esto después de tener 40 años de democracia: quizás sea esto lo que hace la gente no violenta cuando se les hinchan las razones. Salir a la calle. Protestar. Molestar a los demás. Llamar la atención. Lo hicieron los estibadores, los mineros, los taxistas y ahora los independentistas. La verdad no es que nuestros políticos sean unos oportunistas. Bueno eso igual sí, pero lo dejo para otro día. La anécdota elevada a categoría ha hecho mucho daño, como la carga policial de la que se pretendía informar. Tomar la parte por el todo nunca antes fue tan peligroso", sentenció.