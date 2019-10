Toñi Moreno abronca a Violeta por su corte de mangas a Kiko: "A Fabio no le gusta que hagas esos gestos" Ecoteuve.es 22/10/2019 - 18:19 0 Comentarios

La presentadora da un polémico consejo a la exconcursante de 'Supervivientes'

Mujeres y hombres y viceversa ha vivido este martes una mañana de lo más tensa. El programa se encontraba repasando unas imágenes de Crazy Camp, nuevo reality de Mediaset en Mtmad en el que participan algunos rostros del dating. Julen es uno de ellos y Kiko Jiménez aconsejó al joven que no mirara a pantalla porque igual le daba vergüenza verse.

"Vergüenza ajena es lo que hiciste tú dentro de la casa", dijo enseguida Fabio saliendo en defensa del exnovio de su novia. Las palabras de Kiko hicieron que Violeta también entrara en cólera: "Facturar, facturar... Nuestra pareja es real", empezó diciendo Violeta.

"¿Me vas a comparar mi relación con Fabio, que es amor de verdad, o la relación que tuve con Julen, que fue amor de verdad, con lo que tu has tenido con Sofía o Gloria Camila, que es puro business? ¡Anda! ¡Acuéstate chaval! Y no por parte de Sofía, ella desgraciadamente sí está enamorada de ti. Aquí el canalla eres tú", comentó Mangriñán muy enfada antes de hacerle un corte de mangas al andaluz.

Toñi Moreno se vio obligada a intervenir: "Violeta. Me voy a ir de este programa... [por su maternidad] Me voy a ir y no vas a dejar de hacer esos gestos tan feos. No me gusta. Puedes decir lo mismo de otra manera. A Fabio no le gusta eso y yo lo sé", dijo la presentadora en un comentario algo machista.

"No me gusta, es muy impulsiva ella y le digo que intente controlarse", comentó encima el italiano. "No me mires así, te estoy diciendo la verdad", le respondió Moreno a la joven antes de que Kiko se sumara al paternalismo general que acababa de inundar el plató de Telecinco. "Estamos en televisión y hay que hablar en un tono más educado", señaló el novio de Sofía Suescun. "Me da un asco este pibe, qué asco me das... Sinvergüenza, aprovechado, colgado...", le respondió la extronista.