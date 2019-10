El accidente de Pablo Motos en su loca carrera contra Fernando Alonso en 'El Hormiguero': "¡Nos matamos!" Ecoteuve.es 22/10/2019 - 11:40 0 Comentarios

El expiloto de Fórmula 1 se enfrentó al presentador en una divertida prueba

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Fernando Alonso. El expiloto de Fórmula 1 acudió al plató de El Hormiguero, donde habló de sus próximos retos deportivos y donde se enfrentó al presentador en una carrera de lo más divertida. El valenciano había preparado a su invitado una loca prueba llamada los Karts de la Compra que terminó siendo muy accidentada.

Motos y Alonso debían conseguir antes que el otro leche, papel higiénico, naranjas, pan y apio que estaban repartidos por todo el circuito. El primero que consiguiese los cinco productos, ganaba la prueba, que se celebró en uno de los exteriores del plató. Todo ello, con el presentador y el piloto subidos a unos carritos de la compra con motos preparados para la ocasión.

Ambos demostraron una gran competitividad y Fernando Alonso hizo gala de su destreza al volante haciendo todo tipo de giros y derrapes. Tanto es así, que en una de esas casi se choca con Pablo Motos. En una de las curvas, el asturiano cerró el paso al presentador, que se terminó estampando con una de las estanterías del improvisado supermercado.

Finalmente, con Motos 'out', Alonso cruzó la meta logrando la victoria. "Me has dejado... Te he visto en contradirección y pensé: '¡Nos matamos!'. Es que esto no tiene frenos", bromeó Motos antes de despedir el programa.