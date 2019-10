Una mujer explota contra el hombre que lanzó una teoría racista en 'First Dates': "Eres un taladro" Ecoteuve.es 22/10/2019 - 10:47 0 Comentarios

Miguel sorprendió a todos con una loca teoría sobre la reencarnación

First Dates abrió un lunes más las puertas de su restaurante en Cuatro para recibir la visita de nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor en el programa. Y de entre todas las citas que acogió Carlos Sobera, destacó la de Miguel y María José, una pareja que protagonizó un encuentro de lo más tenso.

El primero, un chófer de 63 años, se definió como "sencillo" y sorprendió a todos con una teoría de la reencarnación de lo más racista: "Creo en una fuerza cósmica, y en que cuando nos vamos de este mundo nos vamos a otro lado; incluso hay gente a la que castigan volviendo a él y a lo mejor pueden aparecer como de color, como chino o en un país miserable y todo lo que hayan hecho malo, lo tienen que pagar", se atrevió a decir.

María José, dos años mayor que él, aseguró que una de sus grandes aficiones era bailar. "Me gusta mucho el reguetón", afirmó. "¿Pero eso es de jóvenes, no?", preguntó el hombre mientras ella le decía que ella se sentía como una chica "de 15 años".

Tras ello, el hombre reculó un poco. "Mi espíritu no sé si es de joven o de persona que tiene 700 años. Pero el día que me vaya de este mundo... no quiero venir más". "No vas a venir...", le dijo María José. "Bueno...", contestó Miguel, visiblemente consternado. "¿Tú crees en 'esas cosas'?, quiso saber su cita. "Sí", respondió el hombre, secamente. "Yo también", dijo la mujer antes de que ambos confesaran haber vivido situaciones paranormales.

"Un día yo estaba en la cama y vi como una luz. Se abrió la puerta y vi una sábana blanca, que se movía. Y vi que me hacía gestos. No podía gritar, ni hacer nada. Hasta que se fue. Entonces, me miré y tenía los pelos como una escarola. Y hacía un frío en la habitación", contó María José, que pese a todo, no terminaba de encajar con Miguel.

La tensión fue creciendo entre ellos y en el momento de la decisión final, terminaron tirándose los trastos a la cabeza. "Creo que tiene algún problema ahí, enquistado de su pasado", afirmó el hombre. "Eres una mujer complicada. Cuando explotas, tienes que ser peligrosa", le dijo a María José. "Sí que lo soy. Y tú hablas mucho. Te has tirado toda la noche hablando. Eres un taladro", le reprochó ella.

Lidia Torrent intentó intermediar entre ellos animándolos a bailar Dancing Queen de Abba. Sin embargo, la maniobra no dio sus frutos: "No sabe bailar. Es como un pato", se quejó María José, que en el momento de la decisión final, no quiso una segunda cita con Miguel. "Conmigo te has colado, totalmente. No puedo estar con alguien que hable tanto. Ahora cuando baje, me voy a tomar un Gelocatil", aseguró la mujer antes de despedirse de su acompañante.