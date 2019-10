Una niña paraliza 'Got Talent' tras sufrir un ataque de nervios: "La aspirante no sale" Ecoteuve.es 22/10/2019 - 10:13 0 Comentarios

La pequeña Triana rompió a llorar a pocos segundos de saltar al escenario

Got Talent celebró este lunes la sexta gala de audiciones de su quinta edición en Telecinco. Edurne otorgó en esta ocasión su pase de oro en una noche cargada de emoción que se vio paralizada por la crisis nerviosa que sufrió una de las concursantes. Santi Millán se vio obligado a detener el transcurso de la emisión y la tensión se palpó durante muchos minutos en el ambiente.

Todo sucedió cuando le llegó el turno a Triana, una niña de 9 años que acudió al programa con el objetivo de dejar boquiabiertos a los cuatro miembros del jurado. "Todo mi sacrificio es por ella. Todo lo que podemos hacer es para ella, para que sea bailaora porque es su sueño", decía la madre poco antes de que la pequeña se negara a salir al escenario envuelta en un mar de lágrimas.

"Después de tanto sacrificio con las ganas que tenías de venir aquí, no puedes ponerte así", le decía la madre a la concursante para intentar animarla. En el plató, la incertidumbre iba creciendo y varios miembros del equipo de Got Talent acudieron a la mesa del jurado para informarles del motivo del retraso: "La aspirante no sale por ahora", advirtieron.

Finalmente, Santi Millán se vio obligado a intervenir al ver que Triana no se recomponía: "No te preocupes. Por dios de mi vida y de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Hazme el favor de olvidarte de los nervios y pásatelo muy bien. ¡A por ellos!", la animó el presentador poco antes de que la joven decidiera seguir adelante con su actuación.

Triana comenzó su espectáculo y logró conquistar a los cuatro jueces: "Tienes el baile en las venas. Has aprendido pero tienes algo innato, lo llevas dentro. No sé a dónde vas a llegar, pero estoy segura de que nos vas a dar cosas muy grandes", afirmaba Paz Padilla en su valoración. "Yo estoy impresionado. Es impresionante que, con 9 años, hagas lo que haces. Me encantaría verte en la final", le dijo Risto antes de que la niña se llevara los cuatro síes que le otorgaban el pase a la siguiente fase.