Muere Margarita Seisdedos, la madre de la cantante Yurena, a los 91 años Ecoteuve.es 22/10/2019 - 9:06

Estaba enferma de Alzheimer y llevaba dos meses ingresada en un centro hospitalario

Margarita Seisdedos, madre de la cantante Yurena, antes conocida como Tamara, ha muerto a los 91 años en Madrid, según ha anunciado la artista a través de redes sociales. Seisdedos llevaba tiempo enferma de Alzheimer y dos meses ingresada en un centro hospitalario.

"Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir", ha escrito Yurena en un conmovedor mensaje.

"Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá , desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida", continúa el texto que Yurena ha plasmado en Instagram.

"Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis días. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito. Te quiero con locura, mamá", termina el mensaje.



Margarita Seisdedos se hizo popular a comienzos de los 2000, cuando su hija saltó a la fama tras el éxito de la canción No cambié. Por aquel entonces, Yurena se llamaba Tamara de nombre artístico y era una habitual en programas de televisión, como Crónicas marcianas, ¿Dónde estás, corazón? o A tu lado. Era la época de Paco Porras, Arlquín, Loli Álvarez...

Su madre, Margarita Seisdedos, siempre acompañaba a su hija a los platós y también acabó convirtiéndose en un personaje popular y querido por los espectadores, que veían cómo defendía a su hija y se desvivía por ella en el siempre complicado mundo de la farándula donde Yurena había querido triunfar desde pequeña.

Margarita Seisdedos y el ladrillo en el bolso para proteger a Yurena

El 'personaje' televisivo de Margarita se hizo más grande a raíz de que se supiera que acostumbraba a llevar un ladrillo en el bolso para defender a su hija, sobre todo de los posibles ataques callejeros que pudiera sufrir.



Margarita Seisdedos apareció en numerosos programas acompañando a su hija, ambas como invitadas. La última vez que intervino fue en 2016 para dar ánimos a Yurena, en ese momento concursante de Supervivientes. Margarita le mandó un mensaje telefónicamente. "Yo estoy bien, o sea que tranquila. Gracias a dios no puedo quejarme. Te mando un beso no, 50 besos. Tienes que ganar".