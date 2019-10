Fuerte encontronazo entre Marta Flich y Beatriz Talegón por Cataluña: "¡No me tergiverses!" Ecoteuve.es 21/10/2019 - 19:26 0 Comentarios

Presentadora y colaboradora se enzarzan a raíz del "independentismo radical"

Marta Flich y Beatriz Talegón han tenido un fuerte encontronazo este lunes en Todo es mentira al discrepar sobre el "independentismo radical" que ha sembrado el pánico en las calles de Barcelona los últimos días en las protestas contra la sentencia del 'procés'.

"No hay pruebas de momento. Hay que investigar y depurar para poder afirmar que porcentaje del independentismo es violento. Ese es el problema", ha dicho la periodista catalana a lo que Flich ha espetado que se trata de "una parte" que es radical.

Lea también: Susanna Griso: "Me defino claramente como no independentista"

La presentadora del programa ha recordado a Talegón los datos ofrecidos por el ministro del Interior Grande Marlaska, que "ha dicho que hay independentismo radical violento detrás de todo esto, además de anarquistas de otros países y ácratas".

Sin embargo, Talegón seguía en sus trece al afirmar que "ninguno tenemos de las pruebas para decir tal afirmación": "Lo que no podemos hacer es criminalizar a toda una ideología. No, no. El independentismo no es violento", ha dicho también reprochando que se obviaba la presencia de "nazis" en las protestas.

Marta Flich estalla contra Beatriz Talegón: "No me tergiverses"

Ha sido con estas declaraciones cuando Marta Flich ha estallado elevando el tono de voz: "No. Un segundo Bea, no me tergiverses. Déjame explicarme porque luego se tergiversan las cosas y no me da la gana".

"Nosotros el viernes cubrimos una manifestación y dimos dos caras. Una muy pacífica, que representa al puebo catalán, independentistas y no independentistas, que protestaban contra la sentencia del procés. Y luego teníamos un grupo residual, coordinado muy violento que, en parte, eran independentistas muy violentos. Aquí y en Pekín. Radicales, Bea", ha zanjado remitiéndose a la versión del Gobierno.