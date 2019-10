Miki Nadal confiesa que tiene Tinder y Lorena Castell cuenta su surrealista experiencia con un chico Ecoteuve.es 21/10/2019 - 18:39 0 Comentarios

El colaborador dice que su foto de perfil es un "suelo" y que se dedica a "ver fotos"

Zapeando ha salido este lunes a la calle para conocer la opinión de las personas mayores sobre las aplicaciones para ligar. Tras ver sus reacciones, Dani Mateo ha querido saber quiénes de sus colaboradores tenían Tinder.

El primero que ha respondido de forma positiva ha sido Miki Nadal, aunque su método de uso es cuanto menos curioso: "Tengo puesta una foto del suelo para que no sepan que soy yo, y me dedico a ver fotos de la gente".

Algo que ha confirmado Cristina Pedroche, quien acompaña a su colaborador a 'pasar' las imágenes. Nadal ha revelado que, en alguna ocasión, se ha encontrado perfiles de conocidos suyos. Cabe recordar que Miki se separó de su mujer Carola Escámez.

A continuación, Lorena Castell ha contar la vez que se abrió un perfil en Tinder, coincidiendo en el programa de Yu: no te pierdas nada. "Ahora ya no tengo, pero aquella vez un compañero y yo estábamos haciendo un pique para ver quién conseguía más match". La cosa no acabó bien porque le habló un chico, pero que en realidad, era su novia.