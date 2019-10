Susanna Griso: "Me defino claramente como no independentista" Ecoteuve.es 21/10/2019 - 17:31 0 Comentarios

La periodista habla sobre la situación en Cataluña tras días de protestas

Los últimos acontecimientos en Cataluña ocupan horas de televisión en los programas, especialmente los informativos como Espejo público. Su presentadora, Susanna Griso, habló con claridad sobre lo que estaba ocurriendo en su tierra el pasado viernes, a propósito de una entrevista que hizo a la también catalana Pilar Eyre.

"Lo he dicho muchas veces. No soy independentista y respeto a la gente que lo es. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con la violencia, la mayoría. Esta es una minoría que es detestable y tenemos que condenarla, desde luego", dijo Eyre en Antena 3.

"Pero también hay gente que se está manifestando de forma pacífica. Personas que no son violentas en absoluto. Yo conozco a muchas y no comparto sus sueños y sus ideas, pero ellos tienen derecho a sentirlas y creo que son víctimas de esos grupos violentos que están desacreditando su movimiento, que es legítimo y que desde luego nos están complicando la vida a todos los catalanes, independentistas y no", relató la escritora.

"Mira Susana, a mí me gustaría decir cosas que contentaran a todo el mundo. Cosas brillantes, ingeniosas y que nadie pudiera meterse conmigo por decirlas y que todo el mundo se sintiera satisfecho con lo que digo. Pero la verdad es que no lo sé, no soy lo suficientemente inteligente o ingeniosa para lograr este discurso. Y por tanto, creo que es mejor que no continúe hablando, porque sé que por un lado o por otro va a haber gente disgustada que me va a ", explicó Eyre. En ese momento, Griso le interrumpió. "Bueno Pilar, bienvenida al club. ¿Me lo dices a mí, que soy objeto constante de toda la furia extremista de uno y otro lado?", comentó la presentadora de Antena 3.



A continuación, Susanna Griso explicó con claridad su postura. "Yo creo que en este momento toca decir lo que uno siente, al margen de las equidistancias. Y creo que tú y yo en ese sentido hemos hecho un esfuerzo de empatía para entender tanto a los independentistas como a los que no lo son. Y creo que tú y yo nos podemos definir claramente como no independentistas, pero eso no impide que digamos lo que pensamos. Faltaría más. Yo me he cansado de decir lo que siento", sentenció la presentadora.



Griso ha denunciado en repetidas ocasiones haber sido víctima de un bulo que ponía en su boca palabras contra España que ella nunca había dicho. La presentadora, que siempre ha mantenido que ella no era independentista, a veces se ha visto salpicada por las declaraciones de su marido, el también periodista Carles Torras, que sí ha lanzado mensajes a favor del separatismo.