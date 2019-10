Un pensionista pone en aprietos a Pablo Casado en 'El objetivo': "¿Podría vivir con 385 euros al mes?" Ecoteuve.es 21/10/2019 - 17:31 0 Comentarios

El líder del Partido Popular se enfrentó a las preguntas de un grupo de ciudadanos

El programa de Ana Pastor emite este martes (22.30) la doble entrevista de Pablo Iglesias

El objetivo de Ana Pastor continúa recibiendo a los principales líderes políticos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Este domingo, Pablo Casado tuvo que responder a las preguntas de la periodista de La Sexta y a las de un grupo de ciudadanos.

La cuestión planteada por César de la Rosa, un jubilado de Jaén de 69 años, puso en un aprieto al cabeza de listas del Partido Popular. "Le voy a pedir un gran esfuerzo de imaginación. ¿Qué haría usted con 385 euros al mes teniendo que pagar un alquiler? ¿Podría usted vivir?".

"Pues la verdad es que es muy difícil y, por eso, lo que hay que hacer es garantizar el sistema de pensiones para que esas pensiones no contributivas que salen del presupuesto se puedan seguir pagando, pero que las contributivas también se puedan sostener creando empleo y cotizando a la seguridad social", contestó primero Casado.

"Ni quisiera con la subida del IPC bastaría para arreglar una pensión exigua como la mía", espetó César añadiendo después el problema de la vivienda: "¿Para cuándo una pensión digna, una equiparación de pensiones para que las personas podamos vivir?".

El líder popular contestó que su partido reclama sentarse "otra vez en el Pacto de Toledo para que estas circunstancias se puedan mejorar" y abogó por la creación de empleo sacando pecho con datos: "En el último Gobierno que hemos tenido nos encontramos unas pensiones congeladas y las hemos revalorizado un 16% de media".

"No se puede hacer demagogia con las pensiones, lo bueno es que en España haya personas que trabajen para pagar las pensiones (...) Lo que tenemos que hacer es preservarlas y si no hay empleo, la final las pensiones acabarán quebrando y es lo que no queremos. Con responsabilidad hay que crear empleo", zanjó Casado.

Especial 'El objetivo' este martes con Pablo Iglesias

Tras Pablo Casado, Íñigo Errejón y Gabriel Rufián, será Pablo Igleisas, el líder de la coalición de Podemos e Izquierda Unida quien responda a las preguntas de Ana Pastor, en primer lugar, y a las de un grupo de mujeres y hombres de toda España de diferentes edades e inclinaciones políticas este martes en El objetivo (22.30).

El público, que preguntará al candidato en directo, ha sido seleccionado por una empresa demoscópica para que sea representativo de la sociedad española. Iglesias llega a los comicios del 10 de noviembre con un nuevo competidor en la izquierda, el partido de su ex número 2, Íñigo Errejón, y tras unas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez que resultaron fallidas.