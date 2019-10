Netflix lanza el tráiler de la tercera temporada de 'The Crown' con Olivia Colman como Isabel II Ecoteuve.es 21/10/2019 - 16:29 0 Comentarios

La exitosa serie vuelve con nuevos capítulos el próximo 17 de noviembre

El estreno de la tercera temporada de The Crown está a la vuelta de la esquina. El próximo 17 de noviembre, Netflix lanzará los nuevos capítulos de su exitosa ficción sobre la reina Isabel II de Inglaterra. La plataforma acaba de lanzar el tráiler oficial.

A partir de los nuevos episodios, la actriz Olivia Colman (Broadchurch) será la encargada de meterse en la piel de la soberana británica después de dos temporadas interpretada por Claire Foy.

Pero los cambios en The Crown no se quedan ahí. El actor Tobias Menzies se convertirá a partir de ahora en el Felipe de Edimburgo. Este papel estaba interpretado hasta ahora por Matt Smith.



Por su parte, la actriz Helena Bonham Carter será la princesa Margarita después de que Vanessa Kirby desempeñase ese papel durante las dos primeras tandas de The Crown.