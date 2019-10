Miguel Frigenti: "Si Alba Carrillo estuviera haciendo un buen concurso, yo sería el primero en defenderla" David Saiz 11:01 - 21/10/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el colaborador, atacado por la concursante de 'GH VIP'

"Alba se cree más que los demás. Pidiendo mi despido se define a sí misma"

"Sus continuos ataques a la productora de 'GH VIP' son mediocres y mezquinos"

Miguel Frigenti está teniendo más protagonismo en GH VIP que algunos de los concursantes de esta edición. Alba Carrillo le ha metido en la casa de Guadalix a pesar de que el colaborador no concursa. Solo comenta el programa de Telecinco, como lo lleva haciendo años, en el debate de los domingos y en la gala Límite 48 Horas (esta noche en Telecinco y Cuatro).

Alba Carrillo dio por hecho que Miguel Frigenti le estaba "poniendo a caldo" y llegó a pedir su cabeza como colaborador de Ya es mediodía. "Que le quiten", dijo mientras prometía a Irene Junquera que ella misma hablaría con Sonsoles Ónega para que entrase a trabajar en el programa.

Esa misma noche, GH VIP hizo llegar a Alba un tuit de Frigenti donde calificaba su concurso de "decepcionante" y ella respondió llamándole "falso y traidor". Hace unos días volvió, Carrillo volvió a pedir su despido de Telecinco.

El futuro de la exmodelo está en el aire en su primera semana como nominada. ¿Será la próxima expulsada? ECOTEUVE.ES habla con Miguel Frigenti sobre el paso de su compañera por la casa de Guadalix. ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Cómo le han sentado los comentarios de Alba? ¿Por qué cree que ha llegado a atacarle con su puesto de trabajo?



Cejas, Pol o Alba. ¿Quién debe salir esta semana y por qué?

Creo que debe salir Alba porque no se le ha visto sonreír ni un solo día desde que empezó el concurso. No está siendo feliz dentro de la casa y su juego está muy a la deriva. No va a dar más de sí porque está convencida de que hay una conspiración colectiva en su contra y su manera de rebelarse es dejándose llevar por la pereza y la desidia. Su participación ha sido un chasco tremendo.

¿Qué te está pareciendo el concurso de Alba Carrillo?

Alba no ha mostrado ilusión por este formato en ningún momento. No la he visto luchar ni he encontrado en su juego ni una pizca de entusiasmo que permitiera a la audiencia empatizar con ella. No contenta con ello, se atreve a cuestionar continuamente las decisiones de la organización del concurso; ataca al programa sin cortarse un pelo, demostrando que es muy desagradecida y muy poco profesional. Si se salva, será porque sus compañeros de nominación despiertan más antipatías que ella, no porque ella guste ni porque se merezca seguir en GHVIP. Sus continuos ataques a la productora son mediocres y mezquinos.

Hace unos días, Alba escribía lo siguiente en su blog oficial, haciendo referencia a la sorpresa que el programa le dio jueves al brindarle la posibilidad de hablar con su madre: "Por la noche, esperaba una sorpresa relacionada con ello, pero no llegó, aunque me encantó poder escuchar a mi madre. Jugaron a hacerme creer que iba a hablar con otra persona y finalmente me hicieron una sorpresa colectiva, una decepción. No entiendo mezclar temas amorosos con temas de hijos, un maremágnum muy de este programa". ¿Maremágnum muy de este programa?'

¿Qué dirías a quienes dicen que tus críticas son una respuesta por lo que ella he dicho de ti?

Si Alba estuviera haciendo un buen concurso yo sería el primero en defender su permanencia en el programa. En infinidad de ocasiones he apoyado la permanencia en la casa de personajes que me sacaban de mis casillas pero que resultaban fundamentales para el desarrollo del concurso, (Antonio Tejado en GH DUO o Ángel Garó en GH VIP).

Te has convertido en más protagonista de GH VIP que muchos concursantes. ¿Por qué te ataca de esa manera?

Es algo que me choca. Parece que mis opiniones duelen más que las de los demás. Sinceramente, no me imagino a Alba Carrillo pidiendo el despido de Belén Esteban ni tampoco creo que vaya colaborador por colaborador pidiendo explicaciones.

¿Crees que lo tenía premeditado? ¿No es poco inteligente ganarte enemigos fuera de la casa? ¿Por qué te tiene tan enfilado?

En Ya es mediodía teníamos un buen rollo increíble. No es amiga mía pero hasta el momento no habíamos tenido ningún problema, por eso me sorprende que sin venir a cuento pidiera mi despido. O bien me hizo el papelón fuera de la casa, o bien dentro se ha metido en una espiral de odio hacia mí que no logro comprender.

¿Hablaste con ella antes de entrar? ¿Te pidió algún consejo?

Le dije que fuera ella misma, guerrera y simpática como fue en Supervivientes. Que lo disfrutara a tope y que lo pasara genial. Es una lástima que no lo esté haciendo.

¿Crees que ha sobrepasado algún límite al pedir tu cabeza de Ya es mediodía?

Creo que pidiendo mi despido y con insultos del tipo ''comemierda'', ''no tienes dónde caerte muerto'', etc, se define a sí misma. Alba se cree más que los demás y tiene una visión muy distorsionada de las cosas. Es una lástima

¿Qué es lo que más te molestó de sus comentarios?

Lo peor es ese clasismo con el que se dirige a los demás. Se cree más que nadie y lo peor es que cuando ha intentado ofenderme, lo hace con el convencimiento de que yo soy muy poco. Alba denosta a este concurso y en consecuencia me denigra a mí como comentarista del formato. Somos muy poco para ella, pero estoy seguro que no le hace ascos al sueldo que ingresa todos los meses por vivir de lo que vivo yo. Suele darse en estas personas que la doble moral está a la orden del día.

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han defendido tu trabajo. ¿Qué supone eso para ti?

Me emociona mucho. Son grandes compañeros y espero seguir trabajando a su lado mucho tiempo.

¿Tienes la sensación de que tienes que estar justificando tu puesto de trabajo más de lo normal?

Siempre que comento GH lo hago con una premisa: valorar a todos los concursantes por igual. Respeto a los compañeros que trabajan de otra manera, pero yo no me siento a defender concursantes dependiendo de si trabajan o no en los programas en los que yo colaboro. Juzgo y apoyo al concursante que me enamoran dentro del concurso, con independencia de si le conozco o no con anterioridad.

¿Qué pasó con Carolina Sobe? ¿Por qué te reprochan haberla perjudicado en el programa?

Con Carolina Sobe no pasó nada fuera de lo normal. Yo critiqué su concurso, ella se lo tomo mal y me lo hizo saber en el debate del programa y en Ya es mediodía. Las cosas se solucionaron y ahora mantenemos una buena relación de compañeros. Si ella no sigue trabajando en Ya es mediodía es por causas ajenas a esto y que yo desconozco. A mí me encantaría que volviera.

¿Es Adara la ganadora de GH VIP? ¿"Está todo el pescado vendido", como dijo la madre de Noemí?

De momento es de las favoritas y lo es por méritos propios. Adara recuerda a esos concursantes anónimos que entraban al concurso a disfrutarlo. Es de las que menos se queja y de las más felices de estar donde está, y ese es el mayor regalo que puede recibir un amante de este formato por parte de un concursante.

¿Quién podría robar la victoria a Adara?

Creo que hoy por hoy no tiene rivales, aunque es verdad que quedan dos meses de concurso y si hay repesca, que lo desconozco, la casa dará muchas vueltas.

¿Crees que la madre de Noemí ha perjudicado a su hija?

Creo que la audiencia valora el concurso de los jugadores obviando a sus familiares, aunque es verdad que estos últimos les hacen en ocasiones un flaco favor. A Noemí le ha venido muy bien salir elegida ''mueble'' de la edición porque ahora tiene mucha más visibilidad.

¿Quién es el concursante que más te ha sorprendido para bien? ¿Y el que más te ha defraudado?

Gianmarco es el que más me ha sorprendido. Es el que más ha evolucionado, y puede ser el que termine expulsando a Mila. Ella no le soporta y él aguanta muy bien sus provocaciones. Es la sorpresa de la edición.

¿Te crees a Joao y Pol?

Independientemente de que sea verdad o mentira, Joao se gana el sueldo cada día, a diferencia de otros. Es un buen concursante y maneja muy bien el conflicto y el humor, y esto último no es nada fácil. Creo que Pol es mucho más moldeable y prescindible. Joao podría seguir jugando perfectamente sin él.

¿Hubo montaje entre Kiko y Estela?

Mi opinión es que no. Considero que es normal que en una situación como GH, que no es la vida real, con un encierro de por medio, haya concursantes que se atraigan. No obstante, no creo que pasaran los límites. Kiko y Estela son dos excelentes concursantes y es posible que todo lo que se comentó fuera acerca de la 'deslealtad' de ambos para con sus parejas, tuviera mucho que ver con la expulsión de él del concurso.

¿Y entre Sofía y Kiko?

Tampoco lo creo.