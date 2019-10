Elena Furiase pide perdón por su "metedura de pata" al explicar el cambio climático: "Si lo sé, no vengo" Ecoteuve.es 21/10/2019 - 15:05 0 Comentarios

La actriz protagoniza la última polémica de 'La Vuelta al Cole' de Telemadrid

Elena Furiase ha protagonizado la última polémica de La Vuelta al Cole de Telemadrid. La actriz se enfrentó a las preguntas de los niños de la pública, que pidieron a la invitada que les explicara por qué se produce el cambio climático. La intérprete dio una respuesta por la que ha terminado pidiendo perdón a través de sus rede sociales.

Con ayuda de un dibujo en la pizarra, Furiase aseguró que "al parecer, nos estamos acercando el sol y la Tierra y hace tanto, tanto calor que los polos se están derritiendo". "¿Qué pasa? Si se derriten, todos los animales y el ecosistema que se está creando en el mundo no va a poder subsistir", declaró la hija de Lolita Flores lanzando una conclusión que dejó a los niños de Telemadrid con cara de circunstancias. "Va a significar que la Tierra se va a tener que ir al garete".

Lea también: El programa de niños de Telemadrid retrata ahora a Mario Vaquerizo: "El feminismo me da igual"

No obstante, la actriz aseguró que a pesar de todo, existen soluciones para intentar remediarlo: "Podemos ayudar al medio ambiente y al ecosistema para que, por mucho que nos estemos acercando al sol, de alguna manera hagamos que el calentamiento global no aparezca", declaró en unas palabras que terminaron siendo criticadas en redes sociales.

Tras la conclusión del programa, Furiase pidió disculpas a través de su Twitter por su errónea información. "Si lo sé... ¡¡Metí la pata hasta el fondo!! ¡Disculpadme! En este tema estoy bastante perdida... ¡Pero ojo! Que no debo ser la única. Ahora que existe, existe. Y que debemos ser conscientes de ello, también. Ahora que me he informado sé de que va el asunto DE VERDAD", justificó.

Este no fue el único fallo de Elena Furiase en Telemadrid. Uno de los alumnos preguntó a la actriz cuántas provincias hay en la Comunidad de Madrid y tras pensárselo un poco, respondió que 12. "Otra... Me puse nerviosa jaja y entendí la pregunta como quise... jaja esta si la sabia... Madre mía, si lo sé, no vengo!", dijo con humor la nieta de la Faraona.

Otra.. me puse nerviosa jaja y entendí la pregunta como quise... jaja esta si la sabia.. madre mía si lo sé no vengo! Jaja https://t.co/MEZ1yYsQl7 — Elena Furiase (@FuriaseElena) October 20, 2019