El enfado de una "humillada" Carmen Borrego con Emma García: "Quieren reavivar el daño que se me ha hecho" 21/10/2019

La colaboradora se enfadó porque 'Viva la vida' buscaba a su colaboradora 'mueble'

Finalmente, la audiencia dio este honor a la periodista Ángela Portero

Carmen Borrego se cogió un rebote tremendo este domingo en Viva la vida. La colaboradora mostró su enfado cuando el programa lanzó una encuesta en su web con el objetivo de encontrar su colaborador 'mueble', como sucedió la semana pasada en GH VIP.

Entre los candidatos, además de la propia hija de María Teresa Campos, estaban Irene Rosales, Ángela Portero, Isabel Rábago, Ylenia, José Antonio Avilés, Diego Arrabal y Kiko Matamoros.

Lea también: Terelu explota contra Diego Arrabal en 'Viva la vida': "A mí esto no me hace ni puta gracia"

"¿Para qué van a votar si se sabe que soy yo?", dijo muy molesta cuando Emma García anunció la pregunta. "Escucha Carmen. Si tú quieres ser el mueble, directamente te traigo la caja", respondió la presentadora a la queja de Borrego para después anunciar que la distancia entre el primer nombre y el segundo era de "solamente 40 votos".

El cabreo de Carmen Borrego en Viva la vida: "No me hace ni puta gracia"

Ante la mofa de sus compañeros, el cabreo de Carmen fue mayor al considerar que la encuesta se había lanzado adrede para humillarla: "A mi no me hace ni puta gracia, fíjate. Cuanto sistemáticamente te intentar humillar, llega un momento que la gracia no la tiene".

"A mí se me ha hecho mucho daño y esta tarde quieren reavivar el daño que se me ha hecho. Por eso, me cabreo", siguió diciendo. "Si me tengo que poner la caja, me la pongo, pero es para humillarme".

Emma García reprochó la actitud de su colaboradora e intentó quitar hierro poniéndose ella misma la caja: "Que utilices la palabra 'humillar' con nosotros... de verdad". Finalmente, el enfado de Borrego resultó ser en balde porque no fue ella la elegida la 'mueble', sino Ángela Portero.