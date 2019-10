Maestro Joao carga contra María Jesús Ruiz por su 'rajada' contra Pol en 'GH VIP': "Los amigos no hacen eso" Ecoteuve.es 21/10/2019 - 10:26 0 Comentarios

El vidente respondió a un mensaje lanzado por la ganadora de 'GH DÚO'

GH VIP 7 volvió a compartir este domingo algunos comentarios lanzados desde el exterior sobre su paso por el reality. Y después de que Alba Carrillo se quedara helada por el 'zasca' que le lanzó Belén Esteban desde su cuenta personal de Twitter, Jordi González compartió con la casa un mensaje enviado por María Jesús Ruiz a Pol Badía.

"¿Te parece lícito utilizar a Adara y a Joao para estar dónde estás? ¿Eres consciente de que sin ellos tu concurso sería la más absoluta nada? Haz algo por ti mismo y deja de utilizar a mi querido Joao", le escribió la Miss al luchador en unas palabras que terminaron enfadando al vidente.

Maestro Joao, contrariado, respondió a una de sus máximas defensoras en plató: "Los amigos tienen que ser amigos por ambas partes, yo no voy a hablar de sus utilizaciones, me parece que hacer eso no es de amigos", afirmó el concursante. "Me parece horrible", valoró.

María Jesús Ruiz aseguró que "volvería a enviar el mismo mensaje": "Los amigos buenos se tienen que decir las cosas buenas y malas, me duele mucho su reacción porque a la única persona que le pediste que se mantuviera en su sitio es a Pol Badía, el mismo que ahora está en el programa", dijo la colaboradora del debate.