El duro mensaje de Belén Esteban que dejó callada a Alba Carrillo en 'GH VIP': "¿Te parece bonito?" Ecoteuve.es 21/10/2019 - 10:04 1 Comentario

La concursante se quedó helada y prefirió no responder a la tertuliana

Un domingo más, los concursantes de GH VIP 7 han tenido la oportunidad de leer las opiniones que desde el exterior se están lanzando sobre su paso por el reality. Tras varios mensajes anónimos, Jordi González anunció un comentario lanzado por Belén Esteban para uno de los habitantes de Guadalix de la Sierra.

"Para Alba: ¿Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en que puesto quedas tu. Un beso para Mila", rezaba el tuit compartido por la colaboradora del debate. Belén Esteban respondía así a la modelo, quien criticó a la tertuliana al pensar que participaba en los abucheos que se lanzaban contra ella desde el plató de Telecinco.

Lea también: Mila Ximénez devela la razón por la que rompió su amistad con Amador Mohedano: "Se portó muy cerdo"

"Pues sí me parece bonito, ya contestaré a través del blog", empezó diciendo Alba mientras Jordi González le pedía que respondiera en caliente. "No, lo siento, pero no", dijo tajante la concursante con cara de circunstancias. Enseguida, los comentaristas del reality reprocharon la actitud de Carrillo, una de las candidatas a abandonar la casa en la gala del próximo jueves.