Terelu explota contra Diego Arrabal en 'Viva la vida': "A mí esto no me hace ni puta gracia"

Los colaboradores se enzarzan hablando de la relación entre Rocio Carrasco y su hija

Emma García volvió a presentar un sábado más Viva la vida. Entre los temas del día, trataron el de la relación entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco. Fue en ese momento cuando Terelu Campos manifestó su opinión y terminó discutiendo con Diego Arrabal tras un ataque.

Luis Rollán aseguró que "el posicionamiento es jodido" porque "es una historia entre madre e hija que yo no voy a entrar". Además añadió que "esa imagen de una Rocío fría y que no le afecta nada es lo opuesto totalmente. Es una tía que lo ha pasado francamente mal en esta historia".

Terelu se defiende del ataque de Diego Arrabal

Tras las palabras del colaborador de televisión, Terelu Campos aseguró que "la palabra posicionarse es muy complicada" y que ella lo que hace es "escuchar y respetar decisiones". Tras estas palabras Diego Arrabal vertió un comentario que no gustó a la colaboradora: "Si, porque hablar no".

"Yo sé que para ti esto es gracioso pero es que a mí no me hace ni puta gracia. Estoy hablando de mis sentimientos, si hablases de los tuyos no te haría gracia que nos cachondeásemos. Estoy hablando de un tema que es de todo menos frívolo", zanjó una enfadada Terelu Campos.