Kiko Jiménez carga contra Ortega Cano: "En mi vida no he tenido ninguna desgracia, a lo mejor el desgraciado es él"

El novio de Sofía Suescun se sienta en 'Sábado Deluxe' tras su expulsión de 'GH VIP'

Kiko Jiménez se sentó en Sábado Deluxe para intentar solucionar todos los frentes que tiene abiertos. Durante la entrevista habló de su paso por GH VIP, de la relación que mantuvo con Estela Grande y también de Ortega Cano tras unas declaraciones del extorero en contra del extronista.

La primera vez que se sentó en el plató fue para esclarecer todo lo que había ocurrido en Marbella y para hablar de su relación con Sofía Suescun. Esa noche el andaluz lanzó un ataque directo a Ortega Cano y Gloria Camila sobre las infracciones y accidentes de tráfico. No obstante, minutos más tarde se retractó: "Quiero pedir disculpas por esa desafortunada frase, no estoy acostumbrado a esta presión mediática".

Kiko Jiménez ataca a Ortega Cano

Durante su nueva entrevista en el Deluxe volvió a hablar del que fue su suegro: "Dijo de mí, en 'El Español', que soy un desgraciado, y tengo que decir que yo no soy ningún desgraciado porque yo en mi vida no he tenido ninguna desgracia, a lo mejor el desgraciado es él".

Además, el extronista se manifestó sobre el burofax que recibió por parte de Gloria Camila para que no hablase más de ellos: "Debería haberme dado las gracias por todo lo que he hecho. En el concurso no he dado ninguna declaración sobre ellos más allá de la curva de la vida".