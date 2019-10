María Patiño vive su 'peor' noche en el 'Deluxe': "No me encuentro capacitada para hacer mi trabajo" Ecoteuve.es 20/10/2019 - 13:54 1 Comentario

La presentadora hace frente a numerosos desencuentros en el programa nocturno

María Patiño está acostumbrada a lidiar con los enfrentamientos que acontecen en Sábado Deluxe. No obstante, en la última entrega del programa nocturno, la sevillana se vio sobrepasada ya que tuvo que hacer frente a diferentes disputas durante toda la noche con un abandono de plató incluido.

El programa comenzó con un debate sobre los últimos acontecimientos en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Entre las colaboradoras estaban Sofía Cristo y Maite Galdeano que tuvieron un tenso enfrentamiento con cruces de acusaciones importantes. Asimismo, la hija de Bárbara Rey también se vio las caras con Kiko Jiménez al que calificó "muerto de hambre" entre gritos.

Lea también: El duro enfrentamiento entre Maite Galdeano y Sofía Cristo en 'Sábado Deluxe': "Yo tengo una profesión cosa que tu hija no tiene"

María Patiño se desquicia tras el descontrol en Sábado Deluxe

Sin embargo, no todo quedó ahí ya que Belén Rodríguez y Raquel Mosquera se volvieron a enzarzar una semana más. Tal fue la magnitud de la bronca que la periodista acabó abandonando el plató durante unos minutos. Este fue el punto en el que la presentadora se desquició y aseguró que "creo que no me encuentro capacitada para hacer mi trabajo en estos momentos, lo digo totalmente en serio".

La presentadora tuvo que gritar "¡basta!" en directo durante el desencuentro entre la peluquera y la periodista ya que Belén Esteban se unió y comenzó a reprochar a Belén Rodríguez el comentario que acababa de decir. Asismimo, Víctor Sandoval, Gema López y Lydia Lozano comenzaron a hablar interrumpiendo a la presentadora.