El duro enfrentamiento entre Maite Galdeano y Sofía Cristo en 'Sábado Deluxe': "Yo tengo una profesión cosa que tu hija no tiene"

Cruce de acusaciones entre la madre de Sofía Suescun y la deejay española

Maite Galdeano y Sofía Cristo fueron dos de las colaboradoras del espacio que Sábado Deluxe dedica a GH VIP 7. Kiko Jiménez estaba a unos metros ya que unos minutos más tarde iba a someterse a su primera entrevista tras su expulsión del reality show. La actitud del extronista con Gloria Camila desde que rompieron su relación hizo que ambas tuvieran un desencuentro.

"Tú eres una interesada. A mí me han dicho que no eres tan amiga de Gloria Camila porque en sus momentos más difíciles no has estado a su lado", comenzó Maite Galdeano a lo que Sofía Cristo respondió que "si quieres también nos sentamos aquí y hablamos de lo que decíamos en las cenas cuando poníamos a parir a Maite y a Sofía", haciendo referencia a Kiko Jiménez.

"Cuando uno entra a un reality se expone a que la gente vea su verdadera personalidad. Cuando una persona es una traidora y se sienta en un plató de televisión para hablar mal de una persona con la que ha compartido amor es traición", defendió la hija de Bárbara Rey ante los ataques de la madre de Sofía Suescun sobre la relación del extronista con la deejay.

El encontronazo entre Sofía Cristo y Maite Galdeano

"Si dejas a una persona porque te ha fallado lo haces en la intimidad. No te hace falta hacerlo públicamente. ¿Qué necesidad hay de ir a vender tu puta mierda a un plató de televisión? Él lo ha hecho", prosiguió Sofía Cristo. No obstante, Maite no dio la callada por respuesta: "Él fue a contarlo sin más. Kiko se sintió muy mal y se sentó a contar la verdad , cómo se sentía y lo que sufrió el chaval que bastante golpe le dio la otra. ¡Ya está bien!".

Además, Sofía Cristo siguió su encrucijada contra las Galdeano:"A nosotros no han venido a contar que él ya se estaba tirando a Sofía cuando estaba con Gloria y que el día del aniversario él ya estaba con ella" y añadió que "no me vas a decir a mí que yo soy una interesada. Yo tengo una profesión cosa que tu hija no tiene. A mi no me hace falta liarme con alguien y venderlo".