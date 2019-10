La estrategia de Alba Carrillo que podría cambiar el rumbo de 'GH VIP': "¡Somos los frikis!" Ecoteuve.es 20/10/2019 - 11:14 0 Comentarios

La concursante se enfrenta a su primera nominación contra El Cejas y Pol

Alba Carrillo es una de las candidatas a abandonar la casa de GH VIP el próximo jueves. Es por ello que la modelo ha reflexionado y su percepción es que su grupo está en desventaja respecto al de Adara. Sin embargo, la segunda clasificada de Supervivientes 2017 no se ha rendido y está decidida a cambiar el rumbo del concurso.

La colaboradora de Ya es mediodía asegura que El Cejas y ella forman parte del grupo menos popular y que eso podría salvarles como pasa en algunos filmes: "Como en las películas americanas, que llega el entrenador y coge al cojo y al tieso y de repente juegan de locos y ganan. ¡Pues somos los frikis!".

Asimismo, Carrillo ha seguido hablando con Noemí y Antonio David y los tres consideran que Gianmarco "se mueve por los abucheos" y por la percepción que tienen ellos del exterior. De ese modo, la modelo ha tenido una conversación con el italiano para aclarar cual es su postura en el concurso.

Alba Carrillo pone entre las cuerdas a Gianmarco

"Sé que no me has nominado a mí, pero quiero saber a quién has dado tus puntos para ver si has sido traicionero. Para mí es importante saber si eres una persona traicionera o no, aunque no sea conmigo", ha expresado una Alba Carrillo enfadada por los cambios de actitud de Gianmarco.

"Yo voy adelante con lo que siento. Si hago algo es porque tengo motivación. El confesionario es secreto y si Gran Hermano lo quiere poner, que lo ponga", ha respondido el italiano. Sin embargo, Alba ha querido ir más allá aludiendo a su amistad: "Esto es una prueba de confianza, y me estás demostrando que no la tienes en mí y que no te sientes bien con lo que has hecho".