La guerra entre Rosa Benito y 'Sálvame' no cesa: "Deja de escupir porque no me voy a quedar callada"

Las insinuaciones de la de Alicante originan críticas por parte de sus excompañeros

Rosa Benito fue uno de los rostros televisivos más queridos y seguidos durante un tiempo. Su participación en Sálvame y su posterior victoria en Supervivientes hizo que colaborara en distintos programas de Telecinco. No obstante, la alicantina se alejó de la televisión y no guarda un buen recuerdo de sus compañeros.

La incorporación de la cuñada de Rocío Jurado a Ya es mediodía ha suscitado comentarios por parte de los colaboradores de Sálvame, quienes cargan contra ella por su actitud. Asimismo, los likes y retuits que la colaboradora da a comentarios contra sus excompañeros, ha hecho que se pronuncie el director del programa, David Valldeperas.

Rosa Benito dejó caer que el programa en el que colaboraba le obligó a quemar las alianzas de su matrimonio. Ahora, Valldeperas ha dado su versión de los hechos: "Yo la llamo una mañana y le digo 'has decidido emprender tu camino sola y estaría bien que en el programa en el que tanto hemos hablado de vuestra ruptura y de todo lo que había generado esa ruptura le dije vamos a cerrar esta historia y te propongo que traigas las alianzas y las fundimos en directo".

David Valldeperas se defiende de las insinuaciones de Rosa Benito

"Ella me dijo que le parecía muy fuerte y yo le dije 'entiendo que forman parte de tu recuerdo y de tu vida, te consigo un par de alianzas y las fundimos'. Al final es el simbolismo. Ella estaba triste, fue muy emotivo y que cerraba una historia", concluyó el director de Sálvame.

Por último Belén Esteban y María Patiño también manifestaron su opinión sobre la actitud de la que fuera su amiga. "Ella cuando entra en maquillaje dice que se quiere ir rápido para no encontrarse con gente de 'Sálvame'", expresó la princesa del pueblo mientras que la presentadora de Socialité advirtió que "deja de escupir porque no me voy a quedar callada".