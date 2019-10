Estela Grande, inquieta por su reacción al regalo de Diego en 'GH VIP': "Siento un bloqueo raro. Estoy preocupada" Ecoteuve.es 19/10/2019 - 13:15 0 Comentarios

Kiko Matamoros critica las declaraciones de la concursante sobre sus emociones

Sálvame mostró unas imágenes en las que Estela hablaba sobre el regalo de Diego Matamoros. La concursante confesó que está preocupada por no emocionarse como esperaba con el abrigo de su marido: "Me encantó pero siento que me cuesta emocionarme. Sentí algo bonito pero como que no lo exteriorizo".

"Siento un bloqueo raro. Luego me fui a la cama y comencé a pensar en cuando me pongo el abrigo, en nuestra casa, no sé, muchos momentos bonitos pero no me emocionaba. ¿Es normal? ¿Puede que me esté protegiendo para no echar de menos más de lo que debería?", reflexionó la madrileña en el confesionario de GH VIP.

Lea también: Kiko Matamoros carga duramente contra Estela desde 'Socialité': "Para mí lo más conveniente es el divorcio"

Además, Estela manifestó que "no sé si a lo mejor porque me caiga una lágrima no significa que lo sienta más o menos" y añadió que "me rio pero no me hace gracia. Estoy un poco preocupada por mí pero no quiero rayarme demasiado porque no tiene nada que ver que no llore con que no sienta".

Kiko Matamoros carga contra Estela Grande

Kiko Matamoros estaba presente en el programa cuando se emitieron las imágenes. El tertuliano no dudó en manifestar su opinión sobre la reacción de la concursante: "Me extrañó cuando él la llamó y no vi ninguna lágrima, mucho aspaviento pero realmente no vi otra cosa".

"Acaba de decir que no ha sentido nada, que siente como un bloqueo y a continuación se intenta justificar diciendo 'no tiene nada que ver que no llore para que no sienta'. Ponte de acuerdo contigo misma que no es tan difícil", concluyó el colaborador.