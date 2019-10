La 'patada' a la historia de una comensal de 'First Dates' al confundir a Marie Curie con Freddie Mercury

La cena entre Noé y Alexandra en First Dates no estuvo protagonizada por confesiones íntimas o sus afinidades. Estos dos comensales se hicieron virales durante la emisión del programa por la gran metedura de pata de la joven.

Fue justo cuando Alexandra desveló el personaje histórico que más le fascina: "Es la chica que descubrió las cosas esas de la química, Freddie Mercury", dijo. Obviamente, la joven hacía referencia a Marie Curie en lugar del cantante de la banda musical Queen.

Esta científica polaca, que recibió dos premios Nobel en Física y Química, descubrió dos nuevos elementos de la tabla periódica, el polonio y el radio.

Como suele ser habitual en este tipo de lapsus, los espectadores llenaron las redes sociales de comentarios haciéndose eco de ello:

