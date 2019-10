Lydia Lozano denuncia que José Luis Moreno le debe dinero y Belén Esteban sale en su ayuda: "Pá-ga-la" Ecoteuve.es 18/10/2019 - 18:14 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' dice que el productor no le pagó una colaboración

Lydia Lozano ha tenido un rifirrafe con Kiko Matamoros este viernes a raíz de una presunta deuda que José Luis Moreno tendría con la colaboradora de Sálvame. Al parecer, el productor no pagó a la periodista un cameo que hizo en una de sus series.

Matamoros ha defendido que su relación con Moreno "ha sido siempre excelente" y que "nunca ha tenido ningún problema" con él. "Yo he reclamado un montón de veces", ha dicho Lozano asegurando que su sobrina [Laura Caballero] pasaba "una vergüenza absoluta" asegurando que se la iba a pagar.

Lea también: Ana Rosa responde a Jordi Sánchez tras acusarla de "manipular y tensionar": "Lo que yo dije no le venía bien"

"A José Luis, que le conozco desde hace muchísimos años, y con el que trabajé en RNE en el programa de Nieves Herrero, y no entiendo por qué no me ha pagado", ha dicho después al mismo tiempo que Belén Esteban estallaba por detrás haciendo mención al caso de Yolanda Ramos: "Así tienen las casas que tienen, si no pagan a la gente...¡Es alucinante!".

Para sacar el lado más cómico a esta situación, Carlota Corredera ha propuesto a la Esteban que echara una mano a Lydia y a Yolanda con la palabra que hizo célebre tras su polémica con Toño Sanchís: "Jose Luis Moreno, yo no tengo nada en contra de usted, pero se oye por ahí que usted no suele pagar a varias personas. Yo conozco a dos, Yolanda Ramos y a Lydia Lozano, así que le voy a decir una cosa: Pá-ga-las".