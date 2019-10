Ana Rosa, sin palabras ante el alegato de una vecina catalana 'antinacionalista': "No puedo más que apoyarte" Ecoteuve.es 18/10/2019 - 15:20 0 Comentarios

Una mujer lanza en Telecinco un duro mensaje contra el indepentismo: "Han traído lo peor a Europa"

"¿La revolución de las sonrisas? ¡Una mierda! Nos quieren extranjerizar"

Barcelona ha vivido este jueves una cuarta noche de disturbios al término de las masivas protestas de miles de ciudadanos que se han lanzado a la calle para protestar por la sentencia del procés. La situación en algunas zonas de la ciudad ha sido muy tensa con altercados entre independentistas, neonazis y las fuerzas de seguridad de la región.

Este viernes, Ana Rosa Quintana quiso dar voz a una vecina de la capital catalana para preguntarle cómo estaba viviendo las revueltas. La joven se mostró indignada y enfadada por las acciones que han llevado a cabo los CDR. Además, lanzó una reflexión que dejó callada a la presentadora.

"Está todo irreconocible, vandalizado, hecho una porquería y a la espera de ver lo que pasa hoy", comentó mientras se mostraba "triste" al enseñar los destrozos ocasionados en su calle. "Esto ya se sabía que iba a pasar, hay gente que lo avisó, pero esto no es más que el fruto de 40 años de nacionalismo. Esta maldita ideología que ha traído lo peor a Europa. No le demos una pátina de normalidad a algo que no lo es y menos en un país como España, uno de los países más democráticos del mundo", quiso reivindicar.

"¿De verdad que esto es normal? ¿De verdad que nos tenemos que resignar a esto?". se preguntaba. "¿La revolución de las sonrisas? ¡Una mierda! Nos quieren extranjerizar, poner una frontera donde no la había y esto que lo veo toda España", dijo antes de lanzar una crítica a la izquierda, acusándola de "ponerse de medio lado" ante lo que está sucediendo.

"No puedo más que apoyarte en todo lo que estás diciendo", le dijo Ana Rosa Quintana antes de que Isabel San Sebastián interviniera para felicitar a la entrevistada. "Enhorabuena por tu valentía. Sigue con esa firmeza, tienes todo mi cariño y apoyo", concluyó la periodista.