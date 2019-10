Exclusiva | Cristina Ramos, la "revelación del año" para Simon Cowell, ficha por 'Tu cara me suena 8' David Saiz 18/10/2019 - 13:35 0 Comentarios

La cantante canaria ganó 'Got Talent España' y fue cuarta en la edición emitida en Estados Unidos

La artista también venció en 'La Voz México' y su nombre sonó para el festival de Eurovisión

Ganó Got Talent España y quedó finalista del programa en EEUU, donde el mismísimo Simon Cowell cayó rendido ante ella. La canaria Cristina Ramos también consiguió la victoria en La Voz México y su nombre sonó con fuerza este años para Eurovisión. Ahora, tiene otro objetivo en la televisión en España.

Cristina Ramos concursará en Tu cara me suena 8, según ha sabido en exclusiva ECOTEUVE.ES. Lo hará después de haber conquistado al público de medio mundo. Incluso llegó a China con el Got Talent del país asiático.

"Yo sí me veo en Tu cara me suena", reconocía hace unos meses en una entrevista concedida a este medio. "Cuando acabé en Got Talent, pensé que sería genial dar el salto allí. Es superdivertido y es lo que llevo haciendo realmente toda mi carrera. Todo lo que he aprendido de cantar estilos modernos ha sido a base de imitar. Ahí, mi gran referente ha sido Mónica Naranjo. En las canciones transforma su voz a varios registros diferentes", explicaba.



Aunque no es la gran conocida de la edición -compartirá programa con Belinda Washington o María Isabel, entre otros-, Cristina Ramos llega a Tu cara me suena con grandes posibilidades de triunfar, teniendo en cuenta su gran voz y su amplio currículum en talent shows.

Está previsto que Tu cara me suena vuelva a Antena 3 con su octava edición a comienzos del año 2020.