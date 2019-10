La confesión de Daniel Sánchez Arévalo sobre 'Hospital Central': "Copiábamos todo de 'Urgencias'" Ecoteuve.es 14:20 - 18/10/2019 0 Comentarios

El director de cine reveló que le mandaron 'matar' a uno de los protagonistas

El director de cine, Daniel Sánchez Arévalo, acudió este ae La Resistencia y durante su entrevista con David Broncano desveló algunos secretos de su época como guionista de Hospital Central.

A los pocos minutos de comenzar la charla con el conductor del programa, Sánchez Arévalo contó que le habían encomendado la muerte de un personaje importante de la ficción española.

"Yo iba a matar a un personaje porque querían que saliese de la serie, era Antonio Zabálburu. Yo era el encargado de escribir la despedida de ese personaje. Escribí un capítulo tan bueno y él lo hizo tan bien que luego siguió cinco años más", dijo.

Lea también: Gerard Piqué y su regalo de 38.000 euros a David Broncano en 'La Resistencia'

"¿Qué le hiciste hacer? ¿Se recuperaba de algo muy difícil?", exclamó Broncano a lo que el director contestó que "le hice una trama en la que le apuñalaban... o sea, una cosa que copié de Urgencias, que es lo que hacíamos todo el rato" y añadió que "el médico este joven de Urgencias... su trama la copié y la traduje al español".

"Es que sería la hostia si no. Oh, my God, there is a knife! Y la gente en su casa '¡Pero si esto es Telecinco!'", bromeó el presentador del espacio de Movistar+. Además, Sánchez Arévalo confesó que si hubiera sido él el encargado de escribir una trama para la muerte de Marián Álvarez no hubiera elegido el cáncer, sino más bien un tiroteo.