Miki Núñez, último representante de España en Eurovisión, sobre Cataluña: "Esto no va de independencia. Va de justicia"

Multitud de celebridades españolas han utilizado las redes sociales para manifestar su opinión sobre todo lo que se está viviendo en Barcelona a raíz de la sentencia del 'procés'. El último en hacerlo ha sido Miki Núñez, representante de España en Eurovisión 2019.

El cantante ha mostrado su disconformidad con la sentencia en la que el Tribunal Supremo ha condenado por sedición a nueve exdirigentes catalanes: "Que nadie se confunda. Esto no va de independencia. Va de justicia".

"Y que no os engañe la tele. Casi la totalidad de la gente que ha salido y que saldrá hoy a la calle, es pacífica", ha proseguido el exconcursante de Operación Triunfo.

Además, junto al mensaje, ha añadido un hashtag que están utilizando en la red social para la huelga general que hay en Cataluña.

La segunda clasificada de OT 2018 también se ha pronunciado sobre el conflicto. Alba Reche ha criticado duramente la paliza que propinó un grupo de neonazis a un manifestante: "No sois más que clase acomodada en leyes que os benefician constantemente".

No sois democráticos, no sois conscientes de la opresión; no sois más que clase acomodada en unas leyes que os benefician constantemente sin ningún tipo de opresión. Esto va más allá de cualquier opinión. VIVA EL POBLE. Mis respetos por la lucha por la libertad del pueblo. https://t.co/7Ay0FgQJ7k