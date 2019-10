Una comensal "vegetariana y animalista" ataca a su cita por comer carne: "¿Lo harías con tu perro?" Ecoteuve.es 11:10 - 18/10/2019 0 Comentarios

La 'Pantoja de Bilbao' arremete contra Alejandro a la hora de pedir su plato principal

First Dates abrió sus puertas una vez más a diferentes personas que acudieron allí para encontrar el amor. Entre ellos estaban Marta y Alejandro, dos jóvenes que no congeniaron mucho ya que ella es "vegetariana y muy animalista". Es por ello que no dudó en lanzar pullas a su cita por haber pedido carne para cenar.

La joven, que apuntó que en el bar canta "la Pantoja y lo que haga falta", dijo que no quería "un tío que vaya con el maltrato animal": "Nunca. Ni toreros ni nada de eso. Bastante que coman carne, eso lo paso".

Todo ocurrió cuando trajeron la cena y ella vio que él había pedido un plato que contenía carne: "Yo soy vegetariana. Cómete el jengibre y déjate la carne. ¡Hazme caso!". Asimismo, Marta lanzó una pregunta directa a su cita: "Te gustan los animales ¿no?" a lo que él respondió que "me encantan".

Fue en ese momento cuando la joven decidió criticar que Alejandro pidiera carne para cenar: "Entonces, ¿por qué te los comes? Si te gustan no te los tendrías que comer. Piensa que es tu perro. ¿A que no te lo comerías?". El gaditano intentó quitar hierro al asunto alegando que "yo es que pienso en mi perra y me la imagino contenta, feliz y saltando".