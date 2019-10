El independentismo arruina una cita en 'First Dates': "Oriol Junqueras es el único que sabe lo que dice; es historiador" Ecoteuve.es 10:52 - 18/10/2019 0 Comentarios

El separatismo catalán trunca la cena entre Javier y Ana Isabel en el programa de Cuatro

"El feminismo lo asemejo al machismo", apuntó también esta administrativa de 43 años

Javier y Ana, dos barceloneses solteros, acudieron a First Dates con el deseo de encontrar el amor. Desde el comienzo de la cita ambos tuvieron complicidad y muchas cosas en común. No obstante, todo se truncó cuando hablaron de política.

"Hubo una temporada en la que quise cambiar Cataluña y me dejé enganchar por un amigo en un partido político, en Unión Democrática", expresó este arqueólogo catalán.

Su discurso no gustó nada a esta administrativa de 43 años, que afirmó que engañaron a mucha gente y por eso ha pasado el problema que hay ahora". Sin embargo, Javier mantuvo su postura: "El único que sabe lo que dice es Oriol Junqueras porque es historiador".

Ana critica el movimiento feminista en 'First Dates'

No obstante, Cataluña no fue el único asunto en el que discreparon. También hablaron de feminismo. "No estoy a favor del feminismo. Siento lo que voy a decir pero el feminismo lo asemejo al machismo", dijo ella.

"En la escuela yo favorezco que vengan mujeres porque no hay igualdad en las motos. Dicen que no hay suficientes chicas que les guste pero es mentira. Es una presión psicológica de que las motos es una cosa de hombres. Si a eso lo llamas feminismo, lo soy", concluyó Javier.