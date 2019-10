Irene Junquera, expulsada de 'GH VIP', explica su relación con Alba Carrillo: "Me gustan los hombres" Ecoteuve.es 18/10/2019 - 9:31 0 Comentarios

El reality de Telecinco tiene nuevos nominados: Alba Carrillo, Pol y El Cejas

Irene Junquera es historia en GH VIP. La periodista se convirtió en la expulsada de la semana tras perder su duelo con Adara, que continúa una semana más en la casa de Guadalix de la Sierra.

"Gracias por darme la oportunidad", dijo Junquera cuando llegó al plató de GH VIP. La concursante reconoció que el concurso había sido más difícil de lo que pensaba y que su primera semana le había resultado "muy complicada".

"No he fallado en nada, he sido yo misma. Pero no es lo mismo estar en tu casa a tener que estar conviviendo. Ahí son muy importantes los apoyos. Yo en Alba he tenido uno muy importante. Me ha levantado cuando estaba abajo. Y como en todas las relaciones puede haber problemas y luego se solucionan", explicó.

Fue entonces cuando Jorge Javier le comentó que había quien creía que se sentía atraída por Alba Carrillo. "La gente que me conoce sabe que me gustan los chicos. Demasiado. Si me gustasen las chicas no pasaría nada pero no es el caso".

Alba Carrillo, Pol y 'El Cejas', nominados

Por otra parte, GH VIP tiene nuevos nominados. Los concursantes votaron con la mayor cantidad de puntos a El Cejas, Maestro Joao y Pol. Estela, en calidad de 'jefa' de la casa, salvó al vidente y, como consecuencia, entró Alba en la lista.