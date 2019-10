El "amante" del Maestro Joao aparece en 'Myhyv': "No he tenido relaciones íntimas con él" Ecoteuve.es 17/10/2019 - 19:28 0 Comentarios

Alberto da la cara en televisión y pide entrar en la casa de 'GH VIP 7'

Alberto, el supuesto amante de Maestro Joao, ha aparecido este miércoles por primera vez en televisión después de que el vidente destapara en GH VIP que le había sido infiel a Pol con otro chico. Este ha reconocido su "relación especial" con el concursante y ha dado más detalles de la misma. Además, se ha postulado para entrar en la casa para hablar con el futurólogo.

"Hablamos por última vez una semana antes de que entrara a GH. Le dije que pasara lo que pasara le iba a esperar para que tomara decisiones sobre nuestra relación", aseguró el joven, que definió esa relación como "una bonita amistad". "Para mi eso es dos personas que se empiezan a gustar, a conocerse, que hay relaciones íntimas. ¿Así la definirías?", preguntó Toñi Moreno.

"Íntimas no he tenido con él. Besos puede", dejó caer Alberto, que reconoció estar "ilusionado". El chico aseguró que cuando conoció a Joao, no sabía que este estaba saliendo con Pol: "Me entere de que existía él después de cinco meses de llegar a la vida del Maestro", declaró confesando que le dio un últimatum al vidente para que dejara al luchador. "No me gusta ser el segundo plato de nadie", añadió.

Fue entonces cuando Sofía preguntó a Alberto que qué más le daba, si lo que tenían era sólo una bonita amistad. "Si es tu amigo, ¿te pone celoso que tenga otro amigo?", cuestionó Suescun, que recordó que ni con Pol ni con él, Joao ha tenido relaciones íntimas. "Es muy raro todo", afirmó la navarra dejando caer de nuevo la sombra del montaje. Para más inri, Alberto ha asegurado que quiere subir a la casa de GH para aclarar todo con el concursante.

