El independentista más viral por sus botas 'cowboy' acabó desquiciado por su cita en 'First Dates' Ecoteuve.es 17/10/2019 - 18:50 0 Comentarios

Toni Tamayo se ha hecho popular por vender su calzado con la estelada a 600 euros cada par

Toni Tamayo se ha convertido en uno de los protagonistas de la crisis política y social que vive Cataluña después de la sentencia del procés, al condenar a los líderes independentistas con penas de cárcel que van desde los nueve hasta los trece años.

El joven se está haciendo de oro después de hacer famosas sus botas al estilo cowboy durante los disturbios de Barcelona. En ellas, está dibujada la estelada. Toni ha vendido a través de Wallapop más de 1.500 unidades después de la Declaración Unilateral de Independencia por un valor de 600 euros cada par.

Lea también: Telemadrid da una lección con las protestas en Barcelona, La Sexta no falla y TVE se lleva críticas

Pues bien, este hombre tuvo su pasado en televisión, concretamente en First Dates... aunque no le fue nada bien. El programa de citas de Cuatro le emparejó con Tania y su cena pasó a la historia por ser una de las más "insoportables".

Y es que la soltera llegó al restaurante con un listado de preguntas por si se quedaba "sin conversación". Al ver que todo encajaba y que parecía todo "perfecto", Tania terminó por desesperar a Toni y haciéndole creer que era actriz con la siguiente pregunta: "Si fuésemos pareja, ¿cuántos te quiero me darías al día? No me lo digas, todos los días, ¿a qué sí?".

De hecho, hasta el propio Carlos Sobera tuvo que intervenir para convencerlo de que ella no era una intérprete. Al final, Tania aseguró que el test que llevaba era una "trampa": "No puedes ser tan sumamente perfecto y no estar con alguien".