Maestro Joao y su polémico pasado como transformista plagado de enemigos: "Era la reina sin corona"

El concursante de 'GH VIP 7' apareció hace 20 años en Telecinco imitando a Rocío Jurado

'Sálvame' ahonda en los episodios más oscuros del pasado del vidente

Sus excompañeros de trabajo lo definen como "prepotente", "fingido" y "mala persona"

El Maestro Jao se ha convertido por sorpresa en el gran protagonista de la séptima edición de Gran Hermano VIP. El vidente se ha echado el reality a la espalda y ha acaparado toda la atención de la casa después de la llegada de Pol a Guadalix como concursante tras el abandono de Nuria Martínez.

Su relación amorosa con el luchador se encuentra en un momento crítico y en menos de una semana han vuelto y lo han dejado en un par de ocasiones. Además, Maestro Joao realizó este martes la curva de la vida, prueba en la que compartió con los espectadores algunos de los momentos más oscuros de pasado.

El vidente desveló que "un famoso cantante abusó de él cuando sólo tenía 14 años", confirmó su romance con Luismi el Niño y recordó su etapa como transformista en el mundo de la noche, una época repleta de adicciones. "Llegué a desayunar whisky", llegó a reconocer.

A lo largo de los últimos días, Sálvame ha ahondado en este momento de su trayectoria profesional. Para ello, ha hablado con varios de sus enemigos, otros transformistas con los que compartió escenario y que no han dudado en sacar los trapos sucios de su pasado.

"Le decíamos la Reina sin corona. Él dejaba a deber dinero en los pubs. Hasta que un día te cansabas y le decías: No, conmigo no vienes", afirmó un tal Juan Agustín, quien contó que por aquel entonces "siempre iba con gente joven". "Les prometía el oro y el moro", señaló.

Por su parte, otro compañero llamado Silvans dijo no creerse al Maestro: "Tiene mucha televisión. Yo lo encuentro fingido totalmente", apuntó. "Como transformista era nulo. Iba gratis a trabajar porque no lo contrataban", añadió Sunflower, un transformista que confesó que había hablado con Pol para que "tuviese cuidado" porque "Joao le está utilizando".

Finalmente, Carlos Aurelio, el dueño del pub en el que trabajaba, confirmó las informaciones de los que eran sus empleados. "Quería ser más que nadie y trataba muy despectivamente a la gente. No era muy querido en el ambiente del transformismo. No lo quería casi nadie para trabajar. No era buena persona", concluyó.

Joao apareció como transformista en Telecinco hace 20 años

Por aquella época, en 1996, Maestro Joao hizo su primera aparición televisiva caracterizado como Rocío Jurado. Esto sucedió en el mítico talk show Ana, presentado por Ana García Lozano y emitido en los años 90 en Telecinco. En dicho programa, el Maestro Joao, Joaquín Jurado por aquel entonces, apareció con vestido rojo y peluca abultada para imitar a la cantante con todo lujo de detalles.

"Su timidez le impide poder bailar en una discoteca, pero cuando sube a un escenario es capaz de transformarse en la mismísima artista con la que comparte el apellido", presentaba Ana García Lozano al vidente.