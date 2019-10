Un hombre, en 'First Dates': "Salí del armario cuando mi hija era niña y ahora ella me busca los novios" Ecoteuve.es 17/10/2019 - 11:31 0 Comentarios

Domingo desveló que salió del armario cuando su niña tenía sólo dos años

El restaurante del amor de First Dates reabrió un día más sus puertas para recibir a nuevos solteros dispuestos a encontrar a su media naranja. En alguna de las citas se produjo el flechazo, como sucedió en el encuentro que vivieron Domingo y Emilio en el dating de Cuatro.

El primero de ellos llegó al local contando emocionado su entrañable historia: "Me casé con 19 años, tuve a mi niña muy joven y cuando ella tenía dos años decidí salir del armario", empezó diciendo antes de comentar entre risas que "ahora con catorce años es ella la que me busca los novios". Domingo explicó a Carlos Sobera que esperaba encontrar a "un hombre sincero, amable y alegre, no pido más".

Domingo se encontró en el programa con Emilio, un peluquero que aseguró tener poderes sobrenaturales: "Desde pequeño tengo el don de la videncia y cuando veo a alguien, enseguida percibo de que va la cosa". El joven acudía a First Dates en busca de "un hombre sencillo, normal, trabajador, buena gente... Sobre todo, me importa el corazón porque el físico no es lo que más valoro".

La cita fue viento en popa y a ambos le unió su pasión por la música. La conexión entre ambos fue muy grande desde el principio y la culminaron dentro del fotomatón del restaurante, donde Domingo se lanzó a besar a Emilio, que recibió el gesto entregado. "Me pareces una persona que merece la pena conocer y sí que volvería a quedar", afirmó mientras ambos confirmaban que se verían más allá de las cámaras del programa.