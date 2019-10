Gonzo desvela a Broncano cuánto dinero tiene en el banco: "Pa' ser tan rojo, bien que está 'forrao" Ecoteuve.es 17/10/2019 - 10:46 0 Comentarios

El humorista imaginó la reacción de Eduardo Inda al conocer la cifra

El presentador de 'Salvados' se mojó con la mítica pregunta de 'La Resistencia'

Fernando González, más conocido como Gonzo, visitó este miércoles el plató de La Resistencia para promocionar la nueva temporada de Salvados. El periodista coge este domingo el testigo de Jordi Évole en el programa de La Sexta y no tuvo ningún reparo en mojarse al responder a las preguntas más míticas de David Broncano.

"¿Cuánto dinero tienes?", le planteó el presentador como hace con todos sus invitados. "No sé", respondió enseguida el entrevistado. "En serio. No soy de mirar la cuenta. Te lo digo de verdad", insistía el gallego mientras el cómico le pedía que dijera "un abanico".

Acto seguido, Gonzo se atrevió a dar una cifra aproximada: "Alrededor de 150.000 euros", aseguró al tiempo que Broncano le agradecía su valentía. "Te va a pasar lo mismo que cuando vino Jordi Évole. Mañana, en Periodista Digital pondrán: 'El comunista Gonzo...", empezó diciendo antes de que ambos rompieran a reír.

"Hostia, quince años currando en esto, me parece que no me ha salido muy a cuenta", afirmó el gallego. "Ahora mismo está Inda escribiendo: 'Pa' ser tan rojo, bien que está forrao', 'Dona el dinero a Maduro", bromeó Broncano mientras Gonzo destacaba que, al menos, estaban dando trabajo a alguien. Finalmente, remató su intervención en La Resistencia confesando que en cuanto al sexo, "estoy servido".