La dura bronca de Jordi Cruz a Vicky Martín Berrocal en 'Masterchef Celebrity': "Es una ofensa terrible a mi oficio"

La andaluza presentó ante los jueces un plato totalmente incomestible

Álex Adrover se convirtió en el nuevo expulsado del talent culinario de TVE

Vicky Martín Berrocal volvió a convertirse en protagonista de la última gala de Masterchef Celebrity. La diseñadora, una de las concursantes más polémicas de la cuarta edición del talent, fue objetivo de una de las mayores críticas de la temporada por la elaboración que presentó en la primera prueba de la noche.

La sevillana se llevó una gran bronca de los jueces después de que presentara un plato incomestible. Durante todo el reto, Vicky afirmó estar muy perdida sin saber bien qué hacer. La modista llegó incluso a quemar en dos ocasiones lo que estaba cocinando y, a pesar de ello, decidió emplatarlo.

La propia concursante era consciente del desastre que había hecho y cuando Mario Vaquerizo, invitado de la gala, se dispuso a probarlo, ella le interrumpió rápidamente: "¡No se puede probar, no se puede comer!", insistió.

Todo eran risas hasta que Jordi Cruz abrió la boca en una de las broncas más grandes que se han visto en el programa. "Cállate un momentito, déjame hablar a mí. Siempre hemos dicho que los famosos nunca recibiréis un trato singular por el mero hecho de ser 'celebrities'. No me interesa nada lo que me tengas que contar. No hay idea, esto es una ofensa terrible a mi oficio", dijo enfadado al ver que Vicky había presentado un par de naranjas con piel cubiertas de chocolate.

"Comes en la cocina, te ríes cuando no toca... Pero que vengas aquí y encima hagas esto. Sigue así y te prometo que, como me llamo Jordi Cruz, hoy te vas. Aprovecha las dos oportunidades que te quedan hoy, o te vas", la advertía el catalán. Finalmente, en la prueba de eliminación, Vicky logró (nunca mejor dicho) salvar los platos y el expulsado fue Alex Adrover, que se abandonó las cocinas del talent provocando un momento de lo más emotivo junto a sus compañeros.