La cara oculta de Maestro Joao: "Me llamó a gritos 'presentadora de mierda" Ecoteuve.es 16/10/2019 - 19:18 0 Comentarios

María Patiño confiesa el duro ataque que recibió del concursante de 'GH VIP'

Sálvame se ha hecho eco este miércoles de la curva de la vida que dibujó el Maestro Joao anoche en GH VIP. El vidente desveló episodios muy oscuros de su pasado, lo que ha propiciado que el programa de Telecinco se pusiera en contacto con algunos de sus excompañeros para que dieran más detalles sobre su trayectoria.

El concursante del reality confesó a Jorge Javier que cuando era joven llevó una vida de adicciones y excesos. "Llegué a desayunar whisky", reconoció entre lágrimas. Sálvame ha hablado con algunos compañeros de Joao de su etapa como transformista en algunos pubs. "Como transformista era nulo, iba gratis a trabajar porque no lo contrataban", ha explicado Sunflower mientras otros profesionales definieron al vidente como "fingido", "prepotente", "soberbio" y "egoísta".

Lea también: Maestro Joao confiesa que un famoso cantante abusó de él cuando tenía solo 14 años

Por su parte, Carlos Aurelio, el dueño del local en el que trabajó, destacó que la actitud real de Joao es muy diferente a la que muestra ante las cámaras. "Quería ser más que nadie y trataba muy despectivamente a la gente". Según ha afirmado, el Maestro no era "buena persona" y no era querido en el ambiente de la noche.

María Patiño desvela el ataque que sufrió de Maestro Joao

Tras escuchar estos testimonios, María Patiño quiso confirmar que ella también había sido víctima de esta cara oculta de Maestro Joao. Después de abordar en Socialité una noticia sobre su relación con Pol, el concursante se plantó ante ella para lanzarle un duro ataque.

"Me dijo a gritos de una forma muy fea que vaya mierda de programa, que vaya mierda de presentadora y que vaya mierda de periodista que no sacábamos pruebas de nada. Defendía a Pol de un montaje y aquí me quedo, porque sé de lo que estoy hablando y todos los que estamos aquí también. Su manera de expresarse... me quedé parada", desveló la periodista.

Sin embargo, lo que más le impactó no fue lo que le dijo sino cómo se lo dijo.