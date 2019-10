La aplaudida reivindicación política de Belén Esteban en 'Sálvame': "Estoy muy harta" Ecoteuve.es 16/10/2019 - 18:55 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco sorprende a sus compañeros con su queja

Belén Esteban ha sorprendido este miércoles a los colaboradores de Sálvame al mostrar un gran enfado por la situación política con Cataluña, la presión de Hacienda y un conflicto con un medio de comunicación del que ha dado algunos detalles. "Estoy muy harta", terminó reconociendo la tertuliana de Telecinco.

Todo comenzó cuando Hugo, ganador de GH Revolution, desgranó lo que había hecho con el premio que ganó en el reality. Fue entonces cuando Belén Esteban criticó el 'sablazo' que mete la Agencia Tributaria en este tipo de casos: "A Hacienda le toca la lotería, le tocan los premios, le toca todo", empezó diciendo.

"Yo entiendo que Hacienda somos todos. Pero cuando compras un décimo de Lotería ya pagas el décimo, que se lleven también cuando ganas el premio... Pero bueno, qué vamos a decir. En elecciones mejor no hablemos, porque como hable... Ahora en elecciones todo es muy bonito y maravilloso... Hasta que subimos. Vamos a dejarlo que no me quiero calentar la lengua. Sin comentarios con todo", se quejó la de San Blas antes de pronunciarse sobre la tensa situación que se vive en Cataluña tras la polémica sentencia del procés.

"Ya hablaré, por supuesto que hablaré. Verdades como puños y que viva España. Al menos, para mí. Yo respeto y sé que estamos en un momento muy complicado. Lo peor de todo es que lo malo es que nosotros mismos somos los únicos que perdemos", declaró llevándose un gran aplauso por parte del público presente en el plató de Telecinco.

Finalmente, Belén Esteban aseguró estar "enfadada" con un medio de comunicación tras la publicación de una noticia que la ha indignado: "Estoy enfadada. Estoy muy harta de decir todo el rato lo mismo. Cuando alguien no quiere, no quiere. No por narices... Ya llegado un momento... A mí esto me duele", dijo sin dar más datos. "Pues demanda", le aconsejó Jorge Javier.