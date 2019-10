Ana Morgade, irreconocible en Instagram al transformarse en... ¿Ana Rosa Quintana? Ecoteuve.es 16/10/2019 - 18:43 0 Comentarios

La locutora de Europa FM arrasa en redes sociales con un extraño parecido razonable

Ana Morgade ha revolucionado Instagram los últimos días con una fotografía, en la que gracias a uno de los filtros de la aplicación Snapchat, la ahora locutora de Yu: no te pierdas nada ha conseguido que se parezca a Ana Rosa Quintana.

Como si hubiese tratado por el clonador de Tu cara me suena, el filtro 'señora' que utilizó Morgade modificó de tal forma su peinado que la comparación con la presentadora de Telecinco es evidente.

"¿Os he comentado ya que a mí el filtro 'señora' de Snapchat me convierte en Ana Rosa?", se pregunta en la publicación que ha sumado casi 16.000 me gusta durante estos días.

Ana Morgade fue uno de los rostros que abandonaron Zapeando. La colaboradora dejó el programa de La Sexta junto a Frank Blanco y Chenoa. Dani Mateo llegó como nuevo presentador mientras que Cristina Pedroche, Quique Peinado y Miki Nadal continuaron.